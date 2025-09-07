BJP MLA ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की आड़ में किसकी की सुअर से तुलना; Viral वीडियो पर बवाल

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में लगातार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता देश की सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं. विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर भड़काऊ बयानों के जरिये ध्रुवीकरण कर सियासी फायदा हासिल करने के आरोप लगाती रही हैं. वहीं, एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक नंदकिशोर गुर्जर विवादित बयान दिया है.

लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. एक कार्यक्रम में नंदकिशोर गुर्जर ने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जो बसाए जा रहे हैं, सब भाग जाएंगे. यहां सुअर और बांग्लादेशी-रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं. नंदकिशोर गुर्जर के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है.

बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बागपत के डगरपुर गांव में आयोजित एक योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि चारों तरफ सूअर और बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, जो देश का बेड़ा गर्क करेंगे. बीजेपी विधायक ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि "इस वजह से उन्हें तकलीफ होती है. यहां चारों तरफ सुअर बसाये जा रहे हैं, इनसे मैं हर रोज लड़ रहा हूं."

बीजेपी विधायक ने कहा कि "आपको नहीं पता मुझे कितनी तकलीफ होती है. मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और कहा था कि पैसे लो लेकिन यहां पर पूर्वांचल या बिहार के लोगों को बसाओ." नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, "यह जो बसा रहे हो बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये बेड़ा गर्क करेंगे. ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ चुनाव की बात है."

मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बगैर नंदकिशोर गुर्जर ने कहा,"इनसे कैसे लड़ेंगे हम? ओखला और सीलमपुर हमारा था, अब खत्म हो गया. मुस्तफाबाद से हम लोग चले गए. कश्मीर हमारा था चल गया. बंगाल की हालत क्या हो गई है." लोनी से बीजेपी विधायक ने आगे कहा, "जो लोग रोड के करीब या दूसरी जगहों पर जमीन बेच रहे हैं, उनसे जाकर कहें कि विधायक जी ने कहा कि एक साल रोक कर रखें."

