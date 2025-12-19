भगवान राम थे मुसलमान, TMC नेता मदन मित्रा के बयान पर भारी बवाल

TMC Leader on Lord Ram: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक मदन मित्रा एक वीडियो सामने आने के बाद बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गए हैं. गुरुवार को सामने आए इस वीडियो में कमरहाटी से विधायक मदन मित्रा को कथित तौर पर यह कहते हुए देखा गया कि भगवान राम मुस्लिम थे. वीडियो के सामने आते ही बीजेपी ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया.

टीएमसी नेता का बयान, भगवान राम थे मुसलमान

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,"यही है टीएमसी का गिरता हुआ स्तर- हर दिन हिंदू आस्था पर हमला. बंगाल के लोगों की हिंदू आस्था और परंपराओं का मज़ाक उड़ाया जा रहा है. यह वोट बैंक को खुश करने के लिए की गई सस्ती उकसावेबाज़ी है."

उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी की इकलौती प्राथमिकता वोट बैंक को खुश करना है. ऐसे बयान सिर्फ अज्ञानता से नहीं आते, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण और ममता बनर्जी की चुप्पी है. उनका कहना था कि जब मुख्यमंत्री चुप रहती हैं, तो यह साफ हो जाता है कि इस अपमान को उनकी सहमति हासिल है.

मदन मित्रा ने किया आरोपों से इंकार

विवाद बढ़ने के बाद मदन मित्रा ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि यह वीडियो पुराना है और साल 2024 का है, जिसे अब बंगाल चुनाव से पहले एडिट करके जारी किया गया है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है. मदन मित्रा ने कहा कि अगर पूरा वीडियो सामने लाया जाए तो साफ हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है.

मित्रा ने कहा कि यह वीडियो एडिट किया गया है. मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है. वहीं, सीएनएन-न्यूज़18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी, एआई से तैयार और गढ़ा हुआ है. उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि क्या राम का कोई टाइटल है? वह हमारे लिए देव हैं."

इससे पहले नवरात्रि के दौरान भी मदन मित्रा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में गाते नजर आए थे. उस वीडियो में उन्हें यह गाना गाते हुए सुना गया था,"मेरे दिल में काबा है और मेरी आंखों में मदीना." उस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां मौजूद थीं और वीडियो में उन्हें ताली बजाते और प्रस्तुति का आनंद लेते हुए देखा गया था.