Assam में ये नए बिल मचाएंगे बवाल, Love Jihad और बहुविवाह पर बनेंगे सख्त कानून?

Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि वह आने वाले सेशन में असेंबली में कई अहम बिल पेश करने वाले हैं. जिनमें तथाकथित लव जिहाद और बहुविवाह शामिल है. अपोज़ीशन में इन कानूनों का अभी से विरोध दिखने लगा है.
Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अगले महीने होने वाले असेंबली सेशन में कई बड़े और अहम बिल पेश करने वाले हैं. इन प्रस्तावित कानूनों में तथाकथित 'लव जिहाद', बहुविवाह पर रोक लगाने, असम के वैष्णव मठों के संरक्षण और चाय जनजातियों को जमीन अधिकार देने से जुड़े बिल शामिल होंगे.
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि ये नए कानून ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी होंगे. हालांकि उन्होंने फिलहाल इनकी डिटेल साझा करने से इनकार किया और कहा कि सभी जानकारी राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद पब्लिक की जाएगी. उन्होंने कहा, "अगले विधानसभा सेशन में हम 'लव जिहाद', बहुविवाह, सेशन के संरक्षण और चाय जनजातियों को ज़मीन अधिकार देने से जुड़े ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं."
मुख्यमंत्री सरमा कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि राज्य सरकार लव जिहाद के मामलों में सख्त सज़ा, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा शामिल है, का कानून ला सकती है.
बता दें, लव जिहाद शब्द दक्षिणपंथी संगठनों के जरिए प्रचारित एक साजिश थ्योरी है, जिसके तहत दावा किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को शादी के बहाने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं. हालांकि, भारत के किसी भी कानून में 'लव जिहाद' जैसा अपराध परिभाषित नहीं है. इस शब्द की व्यापक आलोचना हुई है क्योंकि यह अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को निशाना बनाता है और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाता है.
असम के सीएम पहले भी कह चुके हैं कि वह यह कदम असम की संस्कृति और पॉप्युलेशन की हिफाजत के लिए ले रहे हैं. हालांकि, विपक्षी दलों और नागरिक अधिकार संगठनों ने इन प्रस्तावों की निंदा की है. कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने आरोप लगाया कि इन कानूनों के जरिए सरकार सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है और इससे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का खतरा बढ़ सकता है.