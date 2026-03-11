रमजान में सिलेंडर संकट! लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में गैस के लिए लंबा इंतजार

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimरमजान में सिलेंडर संकट! लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में गैस के लिए लंबा इंतजार

LPG cylinder shortage Lucknow: रमज़ान और ईद से पहले LPG सिलेंडर की डिलीवरी में देरी से लखनऊ के कई इलाकों में रहने वालों को परेशानी हो रही है. कई कस्टमर्स ने बताया कि 10-15 दिन पहले बुकिंग करने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं.

Mar 11, 2026

Lucknow News: रमजान के पाक महीने और ईद के त्योहार के पास आने के साथ राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं. मुस्लिम-बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी में काफी देरी हो रही है, जिससे रोज़ाना के कामों के साथ-साथ रमज़ान के दौरान सेहरी और इफ़्तार की तैयारियों में भी रुकावट आ रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन पहले गैस सिलेंडर बुक किए थे, लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं. कुछ लोगों का कहना है कि जब वे गैस एजेंसी में पूछने गए, तो उन्हें बताया गया कि सर्वर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिससे डिलीवरी में देरी हो रही है. रमज़ान के दौरान मुस्लिम परिवार रोजाना सेहरी और इफ़्तार के लिए खाना बनाते हैं, जिसके लिए गैस सिलेंडर जरूरी हैं. इसलिए सिलेंडर की कमी या देरी से डिलीवरी होने से लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं. कई परिवारों का कहना है कि अगर उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिला, तो उन्हें ईद की पारंपरिक मिठाई, सेवइयां बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

दो दिनों से नहीं मिल रहे हैं गैस सिलेंडर
आस-पास के लोगों का कहना है कि पहले गैस सिलेंडर एक-दो दिन में मिल जाते थे, लेकिन अब पांच से छह दिन या उससे ज़्यादा लग रहे हैं. इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि ईद का त्योहार भी पास आ रहा है. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर गैस खत्म हो गई और उन्हें नई बुकिंग के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ा, तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा. कुछ लोगों ने यह भी चिंता जताई कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिससे लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है.

अधिकारियों ने क्या कहा?
हालांकि, गैस एजेंसी के एक अधिकारी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि सरकार के पास अभी गैस सिलेंडर का काफ़ी स्टॉक है. उन्होंने बताया कि डिलीवरी में देरी का मुख्य कारण सर्वर में टेक्निकल दिक्कत है. इसके अलावा, कुछ कंज्यूमर्स के KYC अपडेट न होने की वजह से भी डिलीवरी में देरी हो रही है. अधिकारी के मुताबिक, पहले सिलेंडर एक दिन में मिल जाते थे, लेकिन अब टेक्निकल दिक्कतों की वजह से डिलीवरी में पांच से छह दिन लग रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दिक्कत को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा और लोगों को समय पर गैस सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

