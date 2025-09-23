Lucknow: दूसरी समुदाय की लड़की से प्यार, परिवार ने की पीट-पीटकर अब्बास की हत्या

Lucknow: सआदतगंज थाना इलाके के लकड़ मंडी हाता नूर बेग निवासी अली अब्बास (27) की सोमवार देर रात करीब 1 बजे डंडों और रॉड से पिटाई कर दी गई. गंभीर तौर पर घायल हालत में पुलिस ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पिता ने लगाया गंभीर इल्जाम

मरने वाले शख्स के पिता आरिफ जमी़र ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की के भाई हिमालय प्रजापति और उसके साथी स्थानीय निवासी सौरभ प्रजापति तथा सोनू कोरी ने मिलकर अली अब्बास को जाल में फंसाया और उनकी हत्या कर दी. परिवार का कहना है कि लड़की के भाई ने बहन से शादी कराने के बहाने अली अब्बास को रात में घर बुलाया और वहां हमला कर दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्पेक्टर संतोष आर्य के अनुसार, अली अब्बास का मोहल्ले की एक लड़की से कई दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था. जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया. उसी दौरान आरोपियों ने अली अब्बास को लाठी-डंडों और रॉड से पीटा, जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं और मौत हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक अली अब्बास और उसके भाई पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. सआदतगंज थाने में अली अब्बास पर दो मारपीट के मुकदमे दर्ज थे. वहीं उसका भाई अस्तर अब्बास थाने का हिस्ट्रीशीटर है और फिलहाल जेल में बंद है. उस पर मारपीट और लूटपाट के करीब दर्जनभर मुकदमे दर्ज हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अंधेरे में अली अब्बास को चोर समझकर पहले मोहल्लेवालों ने पीटा. बाद में लड़की का भाई हिमालय, उसके दोस्त सौरभ और सोनू भी बाहर आ गए और उस पर ईंटों से हमला किया. जानकारी के मुताबिक, लड़की का भाई हिमालय और उसका दोस्त सौरभ पेशे से मूर्तिकार हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.