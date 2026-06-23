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Lucknow Fire News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में मौजूद पुरनिया इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई है. मृतकों में ज्यादातर नौजवान स्टूडेंट और कर्मचारी थे, जो अपने बेहतर भविष्य के लिए यहां पढ़ाई या नौकरी कर रहे थे. इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं और कई घरों को गहरे सदमे में डाल दिया. मृतकों में शामिल अब्दुल रहमान की कहानी सबसे ज्यादा भावुक करने वाली है.
परिवार के मुताबिक, अब्दुल रहमान घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनके पिता दिव्यांग हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह अब्दुल के कंधों पर थी. बहन की शादी की तैयारी भी वही कर रहे थे. कई साल पहले उन्होंने इसी संस्थान से एनीमेशन का प्रशिक्षण लिया था और बाद में यहीं नौकरी मिल गई. पिछले चार सालों से वह मेहनत से काम कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. लेकिन एक पल में हुए इस हादसे ने उनके सपनों के साथ पूरे परिवार की उम्मीदें भी छीन लीं.
लोगों ने ऐसे बचाया जान
चश्मदीदों के मुताबिक, आग लगते ही इमारत में अफरा-तफरी मच गई. भवन में बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता होने के कारण लोग अंदर ही फंस गए. कई लोगों ने जान बचाने के लिए बाथरूम में शरण ली, जबकि कुछ ने खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की. कुछ लोग बचने में सफल रहे, लेकिन कई लोग धुएं और आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे. हादसे के बाद कई मार्मिक घटनाएं भी सामने आई हैं. किसी ने अंतिम समय में अपने परिवार को फोन कर मदद की गुहार लगाई, तो किसी ने बाहर निकलने की आखिरी कोशिश में दम तोड़ दिया.
संकट में है अब्दुल रहमान का परिवार
अब्दुल रहमान की मौत ने उनके परिवार को ऐसे संकट में डाल दिया है, जिससे उबरना आसान नहीं होगा. परिवार अब आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने छह नामजद आरोपियों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब तक रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुशांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस और जांच एजेंसियां अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जिस इमारत में आग लगी, उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं.