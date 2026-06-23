संकट में है अब्दुल रहमान का परिवार

अब्दुल रहमान की मौत ने उनके परिवार को ऐसे संकट में डाल दिया है, जिससे उबरना आसान नहीं होगा. परिवार अब आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है. इस मामले में पुलिस ने छह नामजद आरोपियों समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अब तक रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुशांक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस और जांच एजेंसियां अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जिस इमारत में आग लगी, उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं.