Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मम्मी, मुझे बचा लो... बेटे की आखिरी पुकार सुनती रह गई मां, मौत की खबर सुन रो पड़ा पूरा कस्बा

'मम्मी, मुझे बचा लो...' बेटे की आखिरी पुकार सुनती रह गई मां, मौत की खबर सुन रो पड़ा पूरा कस्बा

Lucknow Coaching Centre Fire News: लखनऊ के अलीगंज इलाके के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में कई मासूमों की मौत हो गई. मृतकों में बाराबंकी रहने वाले मोहम्मद शहजान भी शामिल हैं. आग में फंसने के दौरान उन्होंने अपनी मां को फोन कर मदद मांगी थी. इमारत में फैले घने धुएं की वजह से कई छात्र बाहर नहीं निकल सके और हादसा बड़ी त्रासदी में बदल गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:37 PM IST
'मम्मी, मुझे बचा लो...' बेटे की आखिरी पुकार सुनती रह गई मां, मौत की खबर सुन रो पड़ा पूरा कस्बा
Image Credit: लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में मां से मदद मांगते हुए चली शाहजान की जान

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ब्लास्ट में पन्नालाल की रिहाई, तो राशिद खान की क्यों नहीं? SC का बड़ा फैसला
Kolkata Bowbazar Blast Case1 hr ago
2
Maharashtra news2 hrs ago
3
West Bengal Politics3 hrs ago
4
Kashmir news3 hrs ago
5
UAE Military Involvement In War On Iran3 hrs ago