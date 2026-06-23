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Lucknow Fire Incident: कभी-कभी कुछ सेकंड की बातचीत पूरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल बन जाती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार (22 जून) को हुए भीषण अग्निकांड ने न सिर्फ कई जिंदगियां छीन लीं, बल्कि कई परिवारों को ऐसा जख्म दे दिया है, जिसे भर पाना शायद कभी मुमकिन नहीं होगा. इस हादसे में बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शहजान की भी दर्दनाक मौत हो गई. उनकी आखिरी फोन कॉल अब परिवार के लिए एक ऐसी याद बन गई है, जिसे भूलना नामुमकिन होगा.
परिजनों के मुताबिक, जब इमारत में आग फैल चुकी थी और चारों तरफ धुआं भर गया था, तब शहजान ने अपनी मां को फोन किया था. घबराई हुई आवाज में उसने कहा, "मम्मी, बचा लीजिए मुझे...." इसके कुछ ही देर बाद फोन कट गया. परिवार ने कई बार दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो सकी. बाद में उन्हें पता चला कि भीषण आग और जहरीले धुएं के बीच उनका बेटा जिंदगी की जंग हार गया.
बता दें, यह हादसा सोमवार दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुआ. जानकारी के मुताबिक, करीब दो बजकर पंद्रह मिनट पर तीन मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि दूसरी मंजिल पर मौजूद लाइब्रेरी और ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्रों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जान बचाने के लिए कई छात्रों ने खुद को वॉशरूम के भीतर बंद कर लिया, लेकिन जहरीला धुआं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया. दम घुटने की वजह से कई छात्रों की सांसें थम गईं और यह हादसा एक बड़ी त्रासदी में बदल गया. जिस इमारत में आग लगी थी, उसके निचले हिस्से और पहली मंजिल पर पालतू जानवरों से जुड़ी दुकान और क्लिनिक संचालित किया जा रहा था. वहीं, ऊपर की मंजिलों पर लाइब्रेरी के साथ-साथ थ्रीडी आर्ट और गेम डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था.
फिलहाल आग लगने के वजहों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में बिजली के तारों में खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति पूरी तरह साफ हो सकेगी.
दूसरी तरफ घटना के बाद देर रात मोहम्मद शहजान का पार्थिव शरीर बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे स्थित उनके घर पहुंचा, तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. मां-बाप और दूसरे रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पड़ोसी, रिश्तेदार और समाजसेवी बड़ी संख्या में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि एक मां अपने बेटे की मदद की पुकार सुनती रह गई, लेकिन उसे बचा नहीं सकी.