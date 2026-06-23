दूसरी तरफ घटना के बाद देर रात मोहम्मद शहजान का पार्थिव शरीर बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे स्थित उनके घर पहुंचा, तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई और परिवार में चीख-पुकार मच गई. मां-बाप और दूसरे रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पड़ोसी, रिश्तेदार और समाजसेवी बड़ी संख्या में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी कि एक मां अपने बेटे की मदद की पुकार सुनती रह गई, लेकिन उसे बचा नहीं सकी.