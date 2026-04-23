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Zee SalaamIndian Muslimसबकुछ जलकर हुआ ख़ाक; फरिश्ता बनकर 300 परिवारों की मदद कर रहे चांद कुरैशी

सबकुछ जलकर हुआ ख़ाक; फरिश्ता बनकर 300 परिवारों की मदद कर रहे चांद कुरैशी

Muslims Humanitarian Support Lucknow Fire: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर में बीते दिनों भीषण आग लग गई थी. इस आगजनी में सैकड़ों गरीब परिवार बेघर हो गए. इस संकट में राहत इंसानियत फाउंडेशन और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बेघर और लाचार लोगों की मदद के लिए आगे आया. संस्था के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:11 PM IST

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प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Lucknow Fire Accident: लखनऊ के विकास नगर में लगी भीषण आग ने जहां कई गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया, वहीं इस दर्दनाक मंजर के बीच इंसानियत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने उम्मीद की लौ फिर से जगा दी. राख में तब्दील हुए आशियानों के बीच जब लोगों में मायूसी छाई थी, और आने वाले दिनों में गुजर बसर करने का कोई जरिया नजर न आने से परेशान थे, उसी वक्त मदद के हाथ आगे बढ़े और जरूरतमंदों को सहारा मिला.

दरअसल, विकास नगर इलाके में हाल ही में लगी आग ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया. आग इतनी भयानक थी कि लोगों का सारा सामान जलकर खाक हो गया. कई परिवारों के पास न तो पहनने के कपड़े बचे और न ही खाने-पीने का कोई इंतजाम रह गया. इस मुश्किल घड़ी में जहां लोग अपने नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं समाज की कुछ संस्थाएं उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आईं.

इसी कड़ी में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और राहत इंसानियत फाउंडेशन ने मिलकर पीड़ितों की मदद का जिम्मा उठाया. राहत इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष चांद कुरैशी की अगुवाई में करीब 300 प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी गई. इन राशन किट में दाल, चावल, तेल, नमक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें शामिल थीं, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके.

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सिर्फ खाने-पीने का सामान ही नहीं, बल्कि उन बच्चों का भी ख्याल रखा गया, जिनकी पढ़ाई इस हादसे की वजह से प्रभावित हुई है. जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग और पानी की बोतलें भी दी गईं, ताकि वे अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू कर सकें. इसके अलावा एक गर्भवती महिला के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी ऐलान किया गया, जो इस मुश्किल समय में एक बड़ी राहत मानी जा रही है. मौके पर पीड़ितों को तुरंत खाने-पीने का सामान भी बांटा गया, जिससे उनकी तत्काल जरूरतें पूरी हो सकें.

राहत इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष चांद कुरैशी ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी. जैसे ही उन्हें पता चला कि आग में लोगों का काफी नुकसान हुआ है, उन्होंने बिना देर किए राहत कार्य शुरू करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए राशन किट, खाने-पीने का सामान और बच्चों के लिए जरूरी चीजें बांटी गई हैं और आगे भी हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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