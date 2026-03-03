Advertisement
नोटिस से बेखौफ KGMU की मजार पर रमजान की रौनक; सैकड़ों रोजेदारों का बना सहारा

Iftar on Haji Harmain Shah Mazar KGMU: लखनऊ के KGMU परिसर में मौजूद मजार लगातार चर्चा में हैं. हालिया दिनों इन मजारों को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया था. वहीं, अब नोटिस मिली KGMU की हाजी हरमैन शाह बाबा की मजार, रमजान में इंसानियत की मिसाल पेश की और अब यहां रोजाना सैकड़ों लोगों को इफ्तार कराया जा रहा है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:16 PM IST

Lucknow KGMU Mazar News: रमजान के पाक महीने में जहां रोजेदार इबादत और रोजा इफ्तार में मशगूल हैं, वहीं लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर की एक मजार फिर चर्चा में है. जिन मजारों को हाल ही में केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर कागजात दिखाने को कहा था, उन्हीं में शामिल हाजी हरमैन शाह बाबा की मजार पर इन दिनों रोजाना रोजा इफ्तार कराया जा रहा है.

लखनऊ में केजीएमयू प्रशासन की ओर से कुछ मजारों को नोटिस देकर अपने दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था. इसी क्रम में हाजी हरमैन शाह बाबा की मजार को भी नोटिस दिया गया था. अब उसी मजार पर रमजान के दौरान रोजाना बड़ी संख्या में रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि केजीएमयू में भर्ती मरीजों के परिजन, आसपास तैनात सिक्योरिटी गार्ड और केजीएमयू में नौकरी करने वाले कर्मचारी रोजाना इसी मजार पर पहुंचकर रोजा इफ्तार कर रहे हैं. यहां हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: तेलंगना में 800 साल की पुरानी दरगाह रातों रात शिफ्ट; HC में खुली कांग्रेस सरकार की पोल!

KGMU की मजार पर रोजाना सैकड़ों लोग करते हैं इफ्तार
ऑल इंडिया शिया मिशन मोहम्मदी की जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ और हाजी हरमैन शाह मजार की ओर से रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है. सैयद बाबर अशरफ ने बताया कि सैकड़ों साल से यहां रमजान के मौके पर पूरे 30 दिन तक लगातार रोजा इफ्तार कराया जाता है. यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और रोजेदारों के लिए हर दिन इफ्तार का इंतजाम किया जाता है.

सैयद बाबर अशरफ ने यह भी कहा कि केजीएमयू प्रशासन की ओर से जब से नोटिस दिया गया है, तब से वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे नोटिस से डरने वाले नहीं हैं. उनके मुताबिक, फिलहाल रमजान के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से यहां सैकड़ों साल से रोजा इफ्तार होता आया है, उसी तरह अब भी जारी रहेगा.

सैयद बाबर अशरफ के मुताबिक, मजार पर रमजान के पूरे महीने रोजाना इफ्तार कराया जा रहा है और सैकड़ों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं. उनका कहना है कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं और इस्लामी रिवायत के मुताबिक इफ्तार का सिलसिला जारी है.

क्या है पूरा मामला?
बता दें, लखनऊ के KGMU कैंपस में बनी छह मजारों को लेकर प्रशासन और मजार समितियों के बीच विवाद हो गया. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन मजारों को अवैध निर्माण और अतिक्रमण बताते हुए 22 जनवरी 2026 को पहला नोटिस जारी किया था. नोटिस में मजार समितियों से उनकी वैधता और निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे.

निर्धारित समय सीमा के भीतर सिर्फ एक मजार समिति ने जवाब दिया, जबकि बाकी पांच समितियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. प्रशासन ने जो एक जवाब मिला, उसे भी संतोषजनक नहीं माना. इसके बाद 9 फरवरी 2026 को पांच मजार समितियों को दूसरा नोटिस जारी किया गया. इस नोटिस में 28 फरवरी तक रजिस्ट्रार के सामने अपना पक्ष रखने और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया गया.

प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो 15 दिनों के भीतर ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यूनिवर्सिटी का दावा है कि ये मजारें बिना वैध अनुमति के उसकी जमीन पर बनी हैं और कैंपस की व्यवस्था में बाधा पैदा कर रही हैं. वहीं, मजार समितियों और कुछ धार्मिक नेताओं का कहना है कि ये संरचनाएं काफी पुरानी हैं और यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले से मौजूद थीं. उन्होंने प्रशासन के नोटिस को गलत बताते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है. 

यह भी पढ़ें: Udham Singh Nagar: अरविंद शर्मा ने पहले नमाज़ पढ़ते मजदूर को मारा; अब नाबालिग से बोलवाया 'जय श्री राम'

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

