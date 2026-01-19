Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3079641
Zee SalaamIndian Muslimलखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों को पाकिस्तानी बताकर की बदसलूकी; जबरन लगवाए JSR के नारे

लखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों को पाकिस्तानी बताकर की बदसलूकी; जबरन लगवाए JSR के नारे

Kashmiri Traders Harassment Case in UP: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं. हालिया दिनों लखनऊ के आलमबाग इलाके में ड्राई फ्रूट बेचने वाले कश्मीरी व्यापारियों के साथ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बदसलूकी की और नारा विशेष लगाने का दबाव बनाने लगे. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें धमकाया, गाली दी और जबरन नारे लगवाने की कोशिश की. पीड़ित वहीद आमद मलिक ने उनके और साथियों के साथ हुई बदसलूकी और धक्का मुक्की का जिक्र किया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:09 PM IST

Trending Photos

लखनऊ में कश्मीरी व्यपारियों के साथ बदसलूकी की वीडियो वायरल
लखनऊ में कश्मीरी व्यपारियों के साथ बदसलूकी की वीडियो वायरल

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान, खान-पान और इबादत को लेकर आए दिन हिंदूवादी संगठन निशाना बनाते रहे हैं. कई बार मुसलमानों को कथित गौरक्षा के नाम पर हिंदूवादी संगठन के लोग मारपीट करते हैं, इसमें कई लोग जान भी गंवा चुके हैं. हिंदूवादी संगठन आए दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. मुसलमानों के साथ भेद-भाव और हिंसा का सामना सिर्फ ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में ही नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं. 

इसी तरह की एक घटना में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कश्मीरी ड्राइ फ्रूट व्यापारियों के साथ हिंदूवादी संगठन के लोग बदसलूकी करते और उन्हें भगाते हुए नजर आ रहे हैं. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह पूरा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र की पुरानी जेल रोड का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कुछ अराजकतत्व कश्मीरियों को धमकाते और जबरन एक खास नारा लगवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैलने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुरानी जेल रोड पर पिछले कई सालों से कश्मीर से आए लोग सड़क किनारे ड्राई फ्रूट की दुकान लगाते हैं. इसी जगह पर कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा कि अगर यहां दुकान लगानी है तो उनके बताए हुए नारे लगाने होंगे, वरना दुकान नहीं लगाने दी जाएगी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े अराजकतत्व वीडियो बनाते हुए कश्मीरियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नारा नहीं लगाया तो दुकान हटा दी जाएगी. इस दौरान वह उनको अपमानित करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने व्यापारियों को जबरन 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के लिए दबाव भी बनाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित ने सुनाई आपबीती
इस मामले में पीड़ित कश्मीरी व्यापारी वहीद आमद मलिक ने आपबीती सुनाई. वहीद आमद मलिक कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वह रोज की तरह सुबह काम पर आए थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और धमकाने लगे. उन्होंने कहा कि यहां दुकान मत लगाओ और अगर लगानी है तो जो नारे हम बताएंगे, वही लगाने होंगे. वहीद ने बताया कि उन्होंने जवाब में कहा कि "हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है. इस पर उन लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी कहा और गालियां देने लगे."

वहीद आमद मलिक के मुताबिक, अराजकतत्वों ने उन्हें धमकी दी कि अगर फिर यहां दिखे तो छोड़ेंगे नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि वे लोग बार-बार आकर सामान फ्री में उठा ले जाते हैं और विरोध करने पर धमकाते हैं. उन्होंने बताया कि एक बार पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने कहा कि आप लोग खुद ही लापरवाही कर रहे हो. हालांकि, जिस वीडियो की बात हो रही है, उसकी शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की गई है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इसने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

'सालों से इस जगह पर बेचते रहे हैं ड्राई फ्रूट'
पीड़ित ने यह भी बताया कि जिस जगह पर यह घटना हुई, वहां कई कश्मीरी लोग सालों से ड्राई फ्रूट की दुकान लगाते आ रहे हैं. यह इलाका आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी जेल रोड है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कश्मीरियों से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं और जबरन नारे लगाने का दबाव बना रहे हैं. वहीद आमद मलिक ने कहा कि वे लोग सिर्फ मेहनत करके रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर जगह लोग प्यार और मोहब्बत से रहें. उन्होंने बताया कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है, लेकिन अब वायरल होने के बाद लोग उनके साथ हुई बदसलूकी को देख पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गरीब मुसलमान भी कम खर्च में दायर कर सेकेंगे सिविल केस, बस इन नियमों का करना होगा पालन

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsLucknow newsMuslim Discrimination Casemuslim news

Trending news

Indian Judiciary Law
गरीब मुसलमान भी मुफ्त में दायर कर सेकेंगे सिविल केस, बस इन नियमों का करना होगा पालन!
muslim news
"जिहादी हैं क्रिकेटर रिंकू सिंह"...एक वीडियो की वजह से करणी सेना ने काटा बवाल
Tajikistan Encounter
अफगानिस्तान से घुसपैठ की कोशिश, ताजिकिस्तान में चार हथियारबंद घुसपैठिए ढेर
Bareilly News
गुड्डू अली का दुस्साहस! जान बचाकर भाग रहे नौजवान को भाजपा MLC के घर में घुसकर मारा!
muslim news
तलाकशुदा और बेवा महिलाओं के लिए मौलाना ने उठाई आवाज, समाज को दिखाया आईना
madhya pradesh news
Bhopal News:पार्किंग विवाद में पूर्णिमा के साथ हुई मारपीट; जबरन लपेट लिया गया मदरसा!
muslim news
बिहार में भीड़ का कहर; अतहर की मॉब लिंचिंग के बाद चालक दाऊद की पेड़ से बांधकर पिटाई
Sambhal news
"देश में मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म", संभल MP बर्क के पिता का टूट गया सब्र का बांध
muslim news
इस्लाम छोड़ नूर बन गई सनातनी, राजकुमार संग मंदिर में लिए सात फेरे
muslim news
हिंदुत्ववादी पुनीथ को मिली जमानत, मुस्लिम मजूदरों के साथ बदसलूकी करने का आरोप