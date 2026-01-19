लखनऊ में कश्मीरी व्यापारियों को पाकिस्तानी बताकर की बदसलूकी; जबरन लगवाए JSR के नारे

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनके मजहबी पहचान, खान-पान और इबादत को लेकर आए दिन हिंदूवादी संगठन निशाना बनाते रहे हैं. कई बार मुसलमानों को कथित गौरक्षा के नाम पर हिंदूवादी संगठन के लोग मारपीट करते हैं, इसमें कई लोग जान भी गंवा चुके हैं. हिंदूवादी संगठन आए दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं. मुसलमानों के साथ भेद-भाव और हिंसा का सामना सिर्फ ग्रामीण या दूरदराज के इलाकों में ही नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं.

इसी तरह की एक घटना में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कश्मीरी ड्राइ फ्रूट व्यापारियों के साथ हिंदूवादी संगठन के लोग बदसलूकी करते और उन्हें भगाते हुए नजर आ रहे हैं. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह पूरा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र की पुरानी जेल रोड का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कुछ अराजकतत्व कश्मीरियों को धमकाते और जबरन एक खास नारा लगवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैलने के बाद मामला चर्चा में आ गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पुरानी जेल रोड पर पिछले कई सालों से कश्मीर से आए लोग सड़क किनारे ड्राई फ्रूट की दुकान लगाते हैं. इसी जगह पर कुछ लोगों ने आकर उनसे कहा कि अगर यहां दुकान लगानी है तो उनके बताए हुए नारे लगाने होंगे, वरना दुकान नहीं लगाने दी जाएगी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंदूवादी संगठन से जुड़े अराजकतत्व वीडियो बनाते हुए कश्मीरियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नारा नहीं लगाया तो दुकान हटा दी जाएगी. इस दौरान वह उनको अपमानित करते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने व्यापारियों को जबरन 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के लिए दबाव भी बनाने लगे.

पीड़ित ने सुनाई आपबीती

इस मामले में पीड़ित कश्मीरी व्यापारी वहीद आमद मलिक ने आपबीती सुनाई. वहीद आमद मलिक कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि वह रोज की तरह सुबह काम पर आए थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और धमकाने लगे. उन्होंने कहा कि यहां दुकान मत लगाओ और अगर लगानी है तो जो नारे हम बताएंगे, वही लगाने होंगे. वहीद ने बताया कि उन्होंने जवाब में कहा कि "हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है. इस पर उन लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी कहा और गालियां देने लगे."

वहीद आमद मलिक के मुताबिक, अराजकतत्वों ने उन्हें धमकी दी कि अगर फिर यहां दिखे तो छोड़ेंगे नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि वे लोग बार-बार आकर सामान फ्री में उठा ले जाते हैं और विरोध करने पर धमकाते हैं. उन्होंने बताया कि एक बार पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने कहा कि आप लोग खुद ही लापरवाही कर रहे हो. हालांकि, जिस वीडियो की बात हो रही है, उसकी शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं की गई है, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इसने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं.

'सालों से इस जगह पर बेचते रहे हैं ड्राई फ्रूट'

पीड़ित ने यह भी बताया कि जिस जगह पर यह घटना हुई, वहां कई कश्मीरी लोग सालों से ड्राई फ्रूट की दुकान लगाते आ रहे हैं. यह इलाका आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी जेल रोड है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कश्मीरियों से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं और जबरन नारे लगाने का दबाव बना रहे हैं. वहीद आमद मलिक ने कहा कि वे लोग सिर्फ मेहनत करके रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर जगह लोग प्यार और मोहब्बत से रहें. उन्होंने बताया कि यह वीडियो करीब 10 दिन पुराना है, लेकिन अब वायरल होने के बाद लोग उनके साथ हुई बदसलूकी को देख पा रहे हैं.

