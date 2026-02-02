'योगी जी एडमिशन करा देंगे', जनता दर्शन में मासूम अनाबिया की बात ने जीता दिल, एक्शन में सीएम!

UP CM Yogi Action on Muslim Girl Appeal: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन के दौरान एक मासूम बच्ची अनाबिया अली की अपील ने सभी का दिल जीत लिया. बच्ची ने सीएम योगी से लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाने की गुहार लगाई, जिस पर सीएम ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Lucknow News: मासूम उम्मीद और संवेदनशील नेतृत्व जब एक ही पल में आमने-सामने आ जाएं, तो तस्वीरें अपने-आप खास बन जाती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब एक छोटी-सी बच्ची की सादगी और आत्मविश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भावुक कर दिया और पूरा माहौल अपनापन बिखेरता नजर आया.
इस घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. नेटीजंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मासूम बच्ची पर जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन का है. इस कार्यक्रम में एक मासूम बच्ची भी अपने मां के साथ पहुंची थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूछने पर उसने अपना नाम अनाबिया अली बताया.
नन्हीं बच्ची अनाबिया अली अपनी मां फराह मुशर्रफ के साथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मदद मांगने पहुंची थीं. मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान अनाबिया ने कहा कि उसे शहर के Loreto Convent School में दाखिला दिलाया दीजिये. बच्ची की बात सुनते ही जनता दर्शन में मौजूद लोग भी उसकी मासूम अपील मंत्रमुग्ध हो गए. बच्ची की इस गुहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हुए नजर आए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से न सिर्फ उसकी परेशानी पूछी, बल्कि बेहद स्नेह के साथ उससे बातचीत भी की. उन्होंने अनाबिया अली से सवाल किया, उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उससे एक कविता सुनाने को कहा. इस पर अनाबिया अली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कविता सुनाई, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खुश नजर आए. उस पल जनता दर्शन का माहौल बेहद भावुक और सकारात्मक हो गया.
इतना ही नहीं कविता सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना देर किए बच्ची का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए चॉकलेट भी दिया. मौके पर ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्ची के स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए. अधिकारियों को दिए गए इस निर्देश के बाद यह साफ हो गया कि बच्ची की फरियाद को गंभीरता से लिया गया है. मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही अनाबिया अली बहुत खुश नजर आईं.
मीडिया से बातचीत में बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा, "योगी जी एडमिशन करा देंगे." बच्ची का यह वाक्य वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और जनता दर्शन में मौजूद कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. अनाबिया से जब पूछा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या कहा, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया है कि मेरा Loreto में एडमिशन करा दीजिये प्लीज. बच्ची ने यह भी बताया कि वह लखनऊ के लाटूश रोड की रहने वाली है.
