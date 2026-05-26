लखनऊ के कसमंडी किला-मस्जिद में बकरीद की नमाज बैन, जानिए पुलिस क्यों हुई सख्त

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कसमंडी इलाके में किला-मस्जिद विवाद ने बकरीद से पहले तूल पकड़ लिया है. प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाते हुए विवादित स्थल पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित तनाव या विवाद को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है. इस फैसले के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है.

दरअसल, कसमंडी क्षेत्र में स्थित एक विवादित स्थल को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच मतभेद चल रहा है. मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद बता रहा है और वहां नमाज अदा किए जाने की बात कह रहा है. वहीं दूसरी तरफ पासी समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि यह जगह राजा कंस का ऐतिहासिक किला है और इसका धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व है. पासी समाज से जुड़े कई संगठनों ने प्रशासन से इस स्थल को संरक्षित घोषित करने की मांग भी की है. उनका कहना है कि यह स्थल उनके इतिहास और विरासत का हिस्सा है.

हर मूवमेंट पर पुलिस की है नजर

बकरीद से पहले विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत भी की है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है. विवादित स्थल के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और आने-जाने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे इलाके पर नजर रख रही हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है ताकि किसी तरह की अफवाह या भड़काऊ पोस्ट को तुरंत रोका जा सके.

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प्रशासन ने लोगों से की ये अपील

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि बकरीद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना उनकी प्राथमिकता है. वहीं स्थानीय लोगों में भी इस विवाद को लेकर चर्चा तेज है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस विवाद से जुड़े ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं की भी जांच कराई जा सकती है. इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. फिलहाल जिला प्रशासन का पूरा फोकस बकरीद के दौरान माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने पर है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. प्रशासन ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.