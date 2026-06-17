मोहर्रम के दिनों में ताजियों की खरीदारी का सिलसिला कई दिनों तक चलता है. लोग अपने घरों में ताजिए रखकर मन्नत मानते हैं और दसवीं मोहर्रम को उन्हें दफन करते हैं. बाजार में बच्चों, औरतों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर उम्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कारीगरों का कहना है कि ताजिया सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ईमान, अकीदा और ऐहतराम की निशानी है. उनका कहना है कि इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है और लोग इसे बेहद सम्मान के साथ अपने घर ले जाते हैं.