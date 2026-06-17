राज्य चुनें
Muharram 2026: मोहर्रम का चांद दिखाई देते ही पुराने लखनऊ की गलियां एक बार फिर गुलजार हो उठी हैं. शहर में अज़ादारी की तैयारियां तेज हो गई हैं. रौज़ा-ए-काजमैन और सुल्तान-उल-मदारिस के आसपास पारंपरिक ताजियों का बाजार सज चुका है. बुधवार (17 जून) सुबह से ही यहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है और हर कोई अपनी अकीदत और परंपरा के मुताबिक ताज़िया खरीदने पहुंच रहा है.
बाजारों में बांस, लकड़ी, मोम और रंग-बिरंगे चमकदार कागज से तैयार किए गए खूबसूरत ताजिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. छोटे से लेकर बड़े आकार तक के ताजिए लोगों की पसंद के मुताबिक उपलब्ध हैं. लोग इन्हें मन्नत के तौर पर खरीदकर अपने घरों में रखते हैं और 10 मोहर्रम यानी यौमे आशूरा के दिन दफन करते हैं.
लखनऊ के बाजारों में कितनी है ताजिए की कीमत?
ताजिया बेचने वाले एक दुकानदार ने बताया कि वह पिछले 12 सालों से मोहर्रम के दौरान ताजिए बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि ताजियों की कीमत 15 रुपये से शुरू होकर 1200 रुपये तक है. लोग अपनी पसंद और मन्नत के हिसाब से ताजिए खरीदते हैं. कई लोग पहले से ताजिया बनाने का आदेश भी देते हैं. उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है.
मोहर्रम के दिनों में ताजियों की खरीदारी का सिलसिला कई दिनों तक चलता है. लोग अपने घरों में ताजिए रखकर मन्नत मानते हैं और दसवीं मोहर्रम को उन्हें दफन करते हैं. बाजार में बच्चों, औरतों से लेकर बुज़ुर्गों तक हर उम्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. कारीगरों का कहना है कि ताजिया सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ईमान, अकीदा और ऐहतराम की निशानी है. उनका कहना है कि इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है और लोग इसे बेहद सम्मान के साथ अपने घर ले जाते हैं.
"10वीं मुहर्रम को दफन कर देंगे ताजिया"
ताजिया खरीदने आए लोगों ने बताया कि मोहर्रम शुरू होते ही वे हर साल ताजिया लेने आते हैं. वे इसे अपने घर में रखते हैं, मन्नत मानते हैं और दसवीं मुहर्रम को दफन करते हैं. अकीदतमंदों का कहना है कि यह उनके परिवार की कई सालों पुरानी परंपरा है, जिसे वे आज भी पूरी अकीदत के साथ निभाते हैं. इस दौरान दूसरी जगहों पर रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य भी इकट्ठा हो जाते हैं.