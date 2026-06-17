Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुहर्रम का चांद दिखते ही रोशन हुआ पुराना लखनऊ, ताजियों की कीमत बने आकर्षण का केंद्र

मुहर्रम का चांद दिखते ही रोशन हुआ पुराना लखनऊ, ताजियों की कीमत बने आकर्षण का केंद्र

Muharram in Lucknow: मुहर्रम का चांद दिखते ही पुराने लखनऊ में अजादारी की रौनक बढ़ गई है. काजमैन और सुल्तान-उल-मदारिस के पास ताजियों का बाजार सज गया है. यहां पर 15 रुपये से हजारों रुपये तक के भव्य, दिव्य और नव्य ताजिये उपलब्ध हैं. इसे खरीदने के लिए अकीदतमंद की तांता लगा हुआ है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 17, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:18 PM IST
मुहर्रम का चांद दिखते ही रोशन हुआ पुराना लखनऊ, ताजियों की कीमत बने आकर्षण का केंद्र
Image Credit: (PC-सोशल मीडिया)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुहर्रम का चांद दिखते ही रोशन हुआ पुराना लखनऊ, ताजियों की कीमत बने आकर्षण का केंद्र
Lucknow news7 min ago
2
Muharram 202642 min ago
3
Muharram 20261 hr ago
4
Bihar News1 hr ago
5
Muharram3 hrs ago