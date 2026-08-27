23 की उम्र में पता चला "मैं गोद ली गई हूं", फिर लिखी ऐसी किताब कि World Record में दर्ज हुआ नाम

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UP Muslim Girl Story: कहते हैं कि अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है. इसी जज्बे और हौसले की मिसाल पेश की है लखनऊ की 28 साल की सुंबुल सिद्दीकी ने. पेशे से मुसन्निफ सुंबुल ने अपनी तर्ज-ए-तहरीर के जरिए न सिर्फ अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाया, बल्कि एक बेहद अहम सामाजिक पैगाम भी दिया. उनकी किताब "ECHOES OF RESILIENCE" के लिए उनका नाम 8 अगस्त को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया. इस तारीखी कामयाबी के लिए उन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया गया.
सुंबुल सिद्दीकी ने अब तक दो किताबें लिखी हैं. उनकी किताब "ECHOES OF RESILIENCE" में उन्होंने गोद लिए गए बच्चों को लेकर अपने ख्यालात और तजुर्बात को शेयर किया है. किताब के जरिए उन्होंने समाज को यह पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर कोई परिवार किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसे अपने सगे बच्चों की तरह ही प्यार, अपनापन और बराबरी का हक मिलना चाहिए.
इस किताब के पीछे सुंबुल की अपनी जिंदगी की कहानी भी जुड़ी हुई है. सुंबुल बताती हैं कि उन्हें खुद गोद लिया गया था. उन्हें 23 साल की उम्र में इस बात का पता चला कि वह अपने माता-पिता की हकीकी औलाद (Biological Child) नहीं हैं. उस वक्त तक उनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे. सुंबुल का कहना है कि उनके वालिदैन ने उन्हें जिस तरह प्यार और अपनापन दिया, उसी एहसास को उन्होंने अपनी किताब में लफ्जों के जरिए दुनिया के सामने पेश किया है.
सुंबुल ने अपनी किताब में अपनी जिंदगी से जुड़े तजुर्बात को भी जगह दी है. उनका मकसद यह बताना है कि किसी बच्चे को गोद लेना सिर्फ उसे अपने घर में जगह देना नहीं है, बल्कि उसे वही मोहब्बत, तवज्जो और अपनापन देना भी है, जो परिवार अपने सगे बच्चों को देता है. उनका कहना है कि उन्होंने अपने वालिदैन से जो प्यार पाया, वही प्यार हर गोद लिए गए बच्चे को मिलना चाहिए.
सुंबुल बताती हैं कि बचपन से ही उनका ख्वाब सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का था. इसके साथ ही उन्हें बचपन से किताबें पढ़ने और लिखने का भी शौक रहा है. इसी शौक ने उन्हें लेखन की तरफ खींचा और उन्होंने अपनी किताब लिखने का फैसला किया. हालांकि, उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी लिखी हुई किताब आगे चलकर इतनी बड़ी कामयाबी का सबब बनेगी.
खास बात यह है कि सुंबुल ने जिस किताब के लिए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, उसे लिखने का काम उन्होंने करीब 10 साल पहले शुरू किया था. लंबे वक्त तक इस किताब पर काम करने के बाद अब उन्हें इस मेहनत का बड़ा ऐजाज मिला है.
सुंबुल सिद्दीकी की पढ़ाई-लिखाई भी लखनऊ से ही हुई है. उनका कहना है कि वह अपनी कामयाबी के जरिए समाज तक एक साफ पैगाम पहुंचाना चाहती हैं. वह चाहती हैं कि कोई भी परिवार जब किसी बच्चे को गोद ले तो उसके साथ किसी तरह का इम्तियाजी सलूक न करे और उसे अपने सगे बच्चों के बराबर प्यार और हक दे.
सुंबुल इस वक्त अकेले रहती हैं और नौकरी भी करती हैं. अपनी जिंदगी में कई अनुभवों से गुजरने के बावजूद उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया. महज 28 साल की उम्र में उन्हें मिली यह कामयाबी उनके लिए खास मायने रखती है. जिस किताब को उन्होंने करीब एक दशक पहले लिखना शुरू किया था, उसी किताब ने आज उन्हें एक ऐसी पहचान दिलाई है, जिस पर वह खुद भी फख्र महसूस कर रही हैं.