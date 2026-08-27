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23 की उम्र में पता चला "मैं गोद ली गई हूं", फिर लिखी ऐसी किताब कि World Record में दर्ज हुआ नाम

UP Muslim Girl ECHOES OF RESILIENCE Book: लखनऊ की 28 साल की मुसन्निफ सुंबुल सिद्दीकी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. उन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद लिखी अपनी किताब के जरिये गोद लिए बच्चों के हक और बराबरी का मैसेज दिया. उनकी इस कामयाबी को "Book of World Records" में दर्ज किया गया है. इसने उनकी जद्दोजहद को बड़ी पहचान मिली है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 27, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:49 PM IST
23 की उम्र में पता चला "मैं गोद ली गई हूं", फिर लिखी ऐसी किताब कि World Record में दर्ज हुआ नाम
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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