Lucknow: विधानसभा भवन के सामने मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस एक्शन से जुड़ा है मामला

Lucknow: राजधानी लखनऊ में 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर दो दर्जन से अधिक मुस्लिम महिलाएं एकजुट होकर हाल ही में मिलाद-उल-नबी कार्यक्रमों पर की गई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरीं. इस दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन

कुछ दिन पहले प्रशासन ने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर लगाए गए बोर्डों को लेकर 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. उन पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था. इसी के विरोध में महिलाएं हाथों में 'I Love Muhammad' लिखे बैनर और तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थीं.

शायर मुनव्वर राणा की बेटी ने किया नेतृत्व

प्रदर्शन का नेतृत्व मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने किया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह भेदभावपूर्ण है और धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है. शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाने की कोशिश की. इस दौरान कुछ महिलाओं को हिरासत में लेकर पास स्थित ईको गार्डन ले जाया गया, जहां उन्हें बिना किसी औपचारिक चार्ज के रिहा कर दिया गया.

सुमैया राणा ने कही ये बात

रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए सुमैया राणा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,"एफआईआर असंवैधानिक है और भारत की सेक्युलर पहचान पर सीधा हमला है. उत्तर प्रदेश में क़ानून सिर्फ चुनिंदा धार्मिक समुदायों पर लागू होता है, जबकि बहुसंख्यक वर्ग को छूट दी जाती है.

क्या है मामला?

दरअसल, ईद मिलाद उन नबी के मौके पर युवाओं के जरिए आई लव मुहम्मद का बोर्ड लगाने में पुलिस ने 24 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. इस बोर्ड पर हिंदू संगठनों मे आपत्ति ज़ाहिर की थी और इसके बाद ही पुलिस ने एक्शन लिया था.