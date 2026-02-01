शबे बारात से पहले लखनऊ में अलर्ट, मौलाना खालिद रशीद फरंगी का मुस्लिम नौजवानों को खास पैगाम

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimशबे बारात से पहले लखनऊ में अलर्ट, मौलाना खालिद रशीद फरंगी का मुस्लिम नौजवानों को खास पैगाम

Shabe Barat in Lucknow: शबे बारात को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं. ऐशबाग ईदगाह में पुलिस और उलेमा की बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक और सोशल मीडिया निगरानी पर चर्चा हुई. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुस्लिम नौजवानों से घरों और इबादतगाहों में रहकर इबादत करने की अपील की है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:50 PM IST

मौलान खालिद राशिद फरंगी महली की मुस्लिम नौजवानों से खास अपील
Lucknow News: मगफिरत और इबादत की रात मानी जाने वाली शबे बारात को लेकर लखनऊ में तैयारियां तेज हो गई हैं. शबे बारात को इस्लाम में बेहद फजीलत वाली रात माना जाता है, जिसमें लोग अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं, इबादत करते हैं और अपनों के लिए दुआ करते हैं. इसी पाक रात को शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से मनाने के लिए लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया.

इस बैठक में पुलिस प्रशासन और उलेमा के बीच शबे बारात को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. मीटिंग में पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. DCP, ACP समेत तमाम थानों की पुलिस फोर्स भी बैठक में शामिल रही, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े हर पहलू पर समन्वय बनाया जा सके. बैठक के दौरान शबे बारात से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की गई. 

शबे बारात पर कड़ी सुरक्षा का दिलाया भरोसा
पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि शबे बारात के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध रहेंगे, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके साथ ही पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलने से रोका जा सके.

मौलाना खालिद रशीद फरंगी का मुस्लिम नौजवानों का खास संदेश
इस बैठक में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, सहित कई प्रमुख उलमा मौजूद रहे. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने शबे बारात को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से अपील की कि शबे बारात की रात को घर और इबादतगाहों में रहकर इबादत करें. उन्होंने कहा कि इस मुकद्दस रात को इबादत और दुआ में गुजारना चाहिए, न कि सड़कों पर खड़े होकर समय बर्बाद करना चाहिए. उन्होंने नौजवानों से सड़कों पर स्टैंडबाजी न करने की अपील की.

मौलाना ने कहा कि शबे बारात की रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इसे सड़कों पर गुजारने के बजाय अपने अमल को बेहतर बनाने में लगाएं. उन्होंने कब्रिस्तान जाने वालों से भी अपील की कि वाहन पार्किंग में ही खड़े करें और सड़कों पर गाड़ियां न लगाएं, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो. बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन और उलेमा के बीच बेहतर तालमेल बनाकर शबे बारात को शांतिपूर्ण, अनुशासित और धार्मिक माहौल में मनाने पर जोर दिया गया.

4 फरवरी में मनाई जाएगी शबे बारात
भारत में शबे बारात इस साल 4 फरवरी को मनाई जाएगी. हालांकि इसकी तारीख चांद दिखने पर तय होती है. यह इस्लामी कैलेंडर के शाबान महीने की 14वीं और 15वीं तारीख की दरम्यानी रात होती है. शबे बारात को मगफिरत, रहमत और दुआ की रात माना जाता है. इस रात लोग अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते हैं, इबादत करते हैं और अपने दिवंगत परिजनों के लिए आखिरत में कामयाबी की दुआ मांगते हैं.

UP NewsShabe Barat 2026Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahalimuslim news

शबे बारात से पहले लखनऊ में अलर्ट, मौलाना फरंगी का मुस्लिम नौजवानों को खास पैगाम
