जब पुलिस अफसर ने पढ़ा इमाम हुसैन का कसीदा, 'वाह-वाह' से गूंज उठा इमामबाड़ा; वायरल हुआ वीडियो

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Muharram 2026: मुहर्रम 17 जून 2026 को शुरू होगा और मुख्य ताजिया का जुलूस 26 जून 2026 को निकाला जाएगा. UP प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं. सभी जिलों और पुलिस स्टेशनों में शांति बैठकें आयोजित की जा रही हैं और जनता को शांति भंग न करने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है. इस बीच लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा गुफरानमआब में उलेमा, अंजुमनों के पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई.
बैठक का उद्देश्य मोहर्रम के दौरान शांति, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना था. लेकिन इस बैठक की सबसे खास बात एक पुलिस अधिकारी का बयान रहा, जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बैठक के दौरान एक लखनऊ पुलिस अधिकारी ने हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) की शान में कसीदा पढ़ा. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, "सारे जहां के आंख के तारे हुसैन हैं, प्यारे नबी के दुलारे हुसैन है. हिंदू या मुसलमान, शिया हो या सु्न्नी, हर शख्स कह रहा है हमारे हुसैन हैं. हमारे हुसैन हैं."
लोगों ने जमकर की तारीफ
जब पुलिस के अधिकारी हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) की शान में कसीदा पढ़ रहे थे. उस समय मंच पर यूपी पुलिस के कई सीनियर अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद भी मौजूद थे. पुलिस अधिकारी के शायराना अंदाज और इमाम हुसैन (अ.स.) की कुर्बानी पर पेश किए गए कलाम को सुनकर मौजूद लोग बार-बार "वाह-वाह" और तालियों से उनका हौसला बढ़ाते रहे. कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं और इसे इमाम हुसैन (अ.स.) के प्रति मोहब्बत और सम्मान का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं.
लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरानेमॉब में मोहर्रम के सिलसिले में आयोजित हुई ओलमा अंजुमनों और पुलिस अधिकारियों की बैठक में एक पुलिस अधिकारी हजरत हुसैन as की शान में कसीदा पढ़ते हुए,
हजरत हुसैन as की क़ुर्बानी के प्रति पैदा होने वाली मोहब्बत किसी धार्मिक बाध्यता की मोहताज नहीं है ।
ये एक… pic.twitter.com/MyKRqB7UWN
— Qalb E Haq (@qalbEhaq) June 15, 2026
मोहर्रम की चल रही है तैयारी
गौरतलब है कि मोहर्रम के दौरान देशभर में मजलिसें, जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें कर शांतिपूर्ण आयोजन की अपील की है.