रमजान से जुड़े हर सवालों का एक कॉल पर मिलेगा शरई जवाब; लखनऊ में जारी किया गया हेल्पलाइन

Markazi Chand Committee Helpline Number for Ramadan: लखनऊ में मरकजी चांद कमेटी ने रमजान और इस्लाम से जुड़े सवालों के शरई जवाब देने के लिए खास पहल की है. इसके तहत मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने रमजान के दौरान रोजेदारों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की है. इस पर लोग रोजा, जकात और सेहरी से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, जबकि महिलाओं के लिए अलग हेल्पलाइन भी जारी की गई है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:51 PM IST

मौलाना सैफ अब्बास नकवी (फाइल फोटो)
Uttar Pradesh Muslim News: बरकत, इबादत और रहमतों के महीने रमजान की शुरुआत के साथ ही दुनियाभर के मुसलमान रोजा, नमाज और इबादत में मशगूल हो जाते हैं. यह महीना सिर्फ भूख-प्यास से बचने का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, सब्र और शरीयत के मुताबिक जिंदगी जीने का संदेश देता है. हालांकि, कई रोजेदारों के मन में रोजा, जकात, सेहरी और रोजमर्रा की धार्मिक जिम्मेदारियों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं. इन्हीं जरूरतों को देखते हुए लखनऊ में एक खास पहल की गई है.

लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी से जुड़े मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने रोजेदारों की मदद के लिए शिया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है. इस हेल्पलाइन के जरिए लोग रमजान और रोजे से जुड़े अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं और उन्हें शरीयत के मुताबिक जवाब दिए जा रहे हैं. मौलाना सैफ अब्बास के मुताबिक, रोजेदारों के मन में अक्सर ऐसे सवाल होते हैं जिनका सही जवाब पाने के लिए वे किसी आलिम से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन कई बार सही मंच नहीं मिल पाता. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की गई है.

मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि हेल्पलाइन के लिए दो नंबर जारी किए गए हैं, 9415580936 और 9839097407. इन नंबरों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग कॉल कर सकते हैं और रमजान, रोजा और शरीयत से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं. इसके अलावा औरतों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है, जहां खातून आलिमा औरतों के सवालों के जवाब देंगी. औरतों के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर 6386897124 है.

सलाम टीवी के जरिये मौलाना सैफ अब्बास से रोजे से जुड़े कई सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया. इनमें एक सवाल यह था कि अगर किसी शख्स ने प्रॉपर्टी बेचने के मकसद से खरीदी है, तो क्या उस पर जकात देना जायज है? दूसरा सवाल, सेहरी के समय को लेकर था कि क्या लोग सुबह की अजान तक सेहरी कर सकते हैं या सेहरी का समय अजान से पहले खत्म हो जाता है? इसके अलावा यह भी पूछा गया कि किन-किन चीजों से रोजा टूट जाता है.

इस पहल को रमजान के दौरान रोजेदारों की धार्मिक मार्गदर्शन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, ताकि लोग सही जानकारी हासिल कर सकें और अपने रोजे व इबादत से जुड़े मसलों को समझ सकें. इस तरह की हेल्पलाइन से रोजेदारों को सीधे धार्मिक विशेषज्ञों से जुड़कर अपने सवालों का जवाब पाने का मौका मिल रहा है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

