चांद ने दी रहमत की खबर, 25 अगस्त से रबी-उल-अव्वल का आगाज; जानें कब है मिलाद-उन-नबी?

Eid Milad Un Nabi 2025: लखनऊ की शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने रबी-उल-अव्वल के चांद की पुष्टि की है. अब यह पाक महीना 25 अगस्त से शुरू होगा और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन, मिलाद-उन-नबी, 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा. इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं.
Eid Milad 2025 in India: लखनऊ शहर की शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने ऐलान किया है कि इतवार (24 अगस्त 2025), (29 सफर) को रबी-उल-अव्वल का चांद नजर आ गया है. ऐसे में अब रबी-उल-अव्वल की पहली तारीख सोमवार (25 अगस्त) को होगी. चांद की पुष्टि होने के बाद बाजारों में रौनक बढ़ गई और मुस्लिम मुहल्लों में ईद-ए-मिलाद की तैयारियां शुरू हो गई हैं.
शिया और सुन्नी कमेटियों के इस ऐलान के मुताबिक, इस्लाम धर्म के पवित्र और ऐतिहासिक अवसर मिलाद-उन-नबी (ईद-ए-मिलाद) की तारीख भी तय हो गई है. यह खास दिन अब 5 सितंबर 2025 (जुमा) को मनाया जाएगा. ईद मिलाद-उन-नबी का इस्लाम में खासकर भारत में खास महत्व है. शिया और सुन्नी दोनों समुदायों की चांद कमेटियों की ओर से एक ही तारीख का ऐलान किए जाने से लोगों में स्पष्टता और सहमति बनी है.
मिलाद-उन-नबी को आखिरी नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है. यह दिन मुस्लिम समुदाय के लिए आस्था, सम्मान और भाईचारे का प्रतीक होता है. हर साल इस मौके पर विशेष नमाज, जुलूस और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.
इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है. मुसलमानों के लिए यह महीना बेहद खास माना जाता है क्योंकि इसी महीने में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था. इस महीने को दुनिया भर के मुसलमान अकीदत और मोहब्बत के साथ याद करते हैं. रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन माना जाता है. इसी दिन को ईद-ए-मिलादुन्नबी या ईद-मिलाद के नाम से पूरी दुनिया में मुसलमान मनाते हैं. इसे मौलूद-उन-नबी भी कहा जाता है.
ईद-मिलाद के मौके पर मस्जिदों और घरों में सजावट की जाती है. जगह-जगह जुलूस निकाले जाते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत (जीवन-चरित्र) पर रौशनी डाली जाती है. इस दिन कुरआन की तिलावत की जाती है और दरूद-ओ-सलाम पेश किया जाता है.
मुसलमान इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं. कई जगहों पर खाना खिलाने और मिठाइयाँ बांटने का भी खास इंतजाम किया जाता है. ईद-मिलाद का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, इंसाफ, मोहब्बत, रहमत और इंसानियत को याद करना और उस पर अमल करना है.
