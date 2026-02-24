लखनऊ यूनिवर्सिटी की मस्जिद के पास न नमाज़ न हनुमान चालीसा का पाठ; दोनों पर कार्रवाई

Lucknow University News: बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित लखनऊ यूनिवर्सिटी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यह विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रशासन ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद में ला बारादरी मस्जिद को अचानक सील कर दिया. इसके बाद मुस्लिम छात्रों ने लाल बारादरी के परिसर में नमाज पढ़ी और इस दौरान नमाजियों को हिंदू छात्रों ने ह्यूमैन चैन बनाकर सुरक्षा दी. यह देखकर दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए, इसकी वजह से मंगलवार (24 फरवरी) लाल बारादरी का परिसर मजहबी और सियासी तनाव का केंद्र बन गया.

लाल बारादरी परिसर में मंगलवार को नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश, नारेबाजी, नोटिस और पुलिस कार्रवाई ने कैंपस का माहौल गरमा दिया. हिंदूवादी संगठनों और एबीवीपी के हंगामा करने की वजह से प्रशास और पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी बल तैनात करना पड़ा.

पुलिस ने 13 छात्रों को थमाया नोटिस

दरअसल, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बारादरी मस्जिद के एंट्री गेट को सील कर दिया. इसके बाद मुस्लिम छात्रों ने परिसर के बाहर नमाज अदा की और विरोध प्रदर्शन किया. इस घटना के बाद आज यानी मंगलवार को पुलिस ने 13 छात्रों को नोटिस जारी किया. नोटिस सोमवार (23 फरवरी) को हसनगंज थाने के सब-इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जिसमें कहा गया कि नमाज और विरोध प्रदर्शन से कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति बन गई और सांप्रदायिक तनाव, शांति भंग होने की आशंका पैदा हुई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छात्रों ने कथित तौर पर मस्जिद से जुड़े निर्माण कार्य को भी रोकने की कोशिश की. इसमें कहा गया कि दिव्यांग कैंटीन के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया. साथ ही सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा था. इस कार्रवाई के तहत छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखने की गारंटी के तौर पर 500 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और दो-दो 50,000 रुपये की जमानत जमा करने के निर्देश दिए गए.

जिन छात्रों को नोटिस दिया गया, उनमें प्रिंस प्रकाश, अहमद रजा, शुभम खरवार, तौकीर गाजी, नवनीत यादव, प्रेम प्रकाश यादव, शिवाजी यादव, प्रसन्न शुक्ला, प्रिंस कुमार, अक्षय कुमार वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, कांची सिंह और मोहम्मद अयाज हसन शामिल हैं.

विवाद के बीच दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर

हालांकि, इस हंगामे के बीच एक सकारात्मक तस्वीर देखने को मिली जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है. नमाज के दौरान हिंदू छात्रों ने एकजुटता दिखाते हुए ह्यूमैन चैन बनाकर मुस्लिम छात्रों की मदद की, ताकि वे नमाज और रमजान के रोजे खोल सकें. वहीं, शुभम खरवार नाम के एक छात्र ने कहा कि लाल बारादरी मस्जिद के अंदर नमाज की इजाजत नहीं दी गई, इसलिए बाहर नमाज पढ़ी गई. उन्होंने दावा किया कि हिंदू छात्रों ने एकता दिखाते हुए साथ दिया, जिसे बीजेपी और समाज विरोधी लोग पचा नहीं पा रही, इसलिए चालान किया गया.

बताया जा रहा है कि लाल बारादरी, जो कभी बैंक और कैंटीन के रूप में इस्तेमाल होती थी, साल 2017-18 के बाद जर्जर हालत की वजह से बंद पड़ी है. हालिया दिनों ASI की रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में इस मुगलकालीन संरचना को घेराबंदी कर सील कर दिया था. हालांकि, एंट्री बैन होने के बावजूद छात्र वहां जाते रहे.

मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने काटा बवाल

इसी विवाद के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने लाल बारादरी मस्जिद के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की. वे 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए ग्रुप में परिसर में आगे बढ़ रहे थे. पुलिस ने उन्हें कई जगह रोककर आगे बढ़ने से रोका और कुछ लोगों को हिरासत में लिया. वीडियो में दक्षिणपंथी संगठन के प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड तोड़कर कैंपस में घुसने की कोशिश करते हुए भी देखा गया.

बाद में ABVP कार्यकर्ता मस्जिद के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया. उन्होंने उस जगह के 'शुद्धिकरण' की मांग की जहां नमाज पढ़ी गई थी. इससे पहले ABVP पदाधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर कैंपस में नमाज की इजाजत दी जाएगी तो वे भी वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

हिंदू संगठनों और ABVP का तर्क है कि जब प्रशासन ने परिसर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ पर रोक लगाई है, तो लाल बारादरी में नमाज की इजाजत क्यों दी गई? ABVP के पदाधिकारियों ने वाइसचांसलर को ज्ञापन देकर मांग की कि अगर यहां पर मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी है, तो नमाज को भी तुरंत रोका जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे खुद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

ABVP और हिंदू संगठनों के हंगामे को देखते हुए लाल बारादरी और कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. कई जगहों पर सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा करने वाले नौजवानों को ग्रुप्स को रोककर आगे बढ़ने से रोका. जबकि प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और हालात नियंत्रित करने की कोशिश की.

