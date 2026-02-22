लाल बारादरी मस्जिद सील, मगर एकता अनसील; नमाज पढ़ते मुस्लिम छात्रों के पीछे ढाल बने हिंदू छात्र

Lucknow University Lal Baradar Masjid: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर में उस समय अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब मुस्लिम छात्र नमाज अदा कर रहे थे और उनके पीछे हिंदू छात्र हाथ में हाथ डालकर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े थे. यह तस्वीर लाल बारादरी मस्जिद परिसर के बाहर का था, जहां यूनिवर्सिटी प्रशासन के जरिये मस्जिद के गेट पर ताला लगाने के बाद छात्रों ने विरोध दर्ज कराया.

यूनिवर्सिटी की ओर से लाल बारादरी के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई. लाल बारादरी परिसर के अंदर एक मस्जिद भी बनी हुई है. गेट बंद किए जाने की वजह से छात्रों ने मस्जिद के भीतर जाने के बजाय बाहर ही नमाज अदा की. नमाज के दौरान हिंदू छात्र पीछे खड़े होकर चेन बनाकर सुरक्षा घेरा बनाते दिखाई दिए. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

लाल बारादरी मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है. मिली जानकारी के मुताबिक, इसका निर्माण सन 1800 में नसीरुद्दीन हैदर के जरिये कराया गया था. यह संरचना लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले की है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के जरिये संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है. छात्रों का कहना है कि डेढ़ सौ साल से ज्यादा पुरानी इस इमारत के अंदर स्थित मस्जिद को प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया.

गेट बंद होने के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र लाल बारादरी के सामने इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. नाराज छात्रों ने बैरिकेडिंग गिरा दी और बारादरी के पास चल रहे निर्माण कार्य की सामग्री भी फेंक दी. उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मस्जिद को सील करने की तैयारी कर रहा है. छात्रों ने कहा कि जब तक गेट नहीं खोला जाएगा, उनका विरोध जारी रहेगा.

This is at Lal baradari mosque inside the Lucknow University campus. Students could be seen pushing down barricades which was put in place to avoid entry after the mosque was shut allegedly by the varsity administration. pic.twitter.com/59Ff4nDEpq — Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 22, 2026

प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी परिसर में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रही. पुलिस के समझाने पर छात्र शांत हुए. जानकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी प्रशासन बारादरी की फेंसिंग करा रहा है, जिसको लेकर पहले से विरोध की संभावना जताई जा रही थी. रजिस्ट्रार ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पहले ही पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अतिरिक्त बल की मांग की थी.

मस्जिद में ताला लगाए जाने के बाद मुस्लिम छात्रों ने बाहर नमाज पढ़ी. इसी दौरान हिंदू छात्रों ने हाथ जोड़कर और हाथों में हाथ डालकर पीछे खड़े होकर सुरक्षा का घेरा बनाया. परिसर में नमाज़ के समय यह दृश्य चर्चा का विषय बना रहा.

पूरे घटनाक्रम के दौरान लाल बारादरी के बाहर छात्रों की मौजूदगी, प्रशासन की ओर से की गई बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती ने माहौल को संवेदनशील बनाए रखा. छात्रों का कहना है कि उन्हें बिना सूचना दिए मस्जिद का गेट बंद किया गया, जबकि प्रशासन की ओर से परिसर की फेंसिंग और सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है.

