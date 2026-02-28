Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3125938
Zee SalaamIndian Muslimलाल बारादरी मस्जिद विवाद: नमाज की जगह और FIR वापसी की मांग पर छात्रों के आरपार का ऐलान

लाल बारादरी मस्जिद विवाद: नमाज की जगह और FIR वापसी की मांग पर छात्रों के आरपार का ऐलान

LU Students on Lal Baradari Mosque Row: लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी मस्जिद में नमाज और मुस्लिम छात्रों को ह्यूमैन चैन बनाकर सुरक्षा देने के मामले में 18 छात्रों पर दर्ज FIR का मुद्दा गहराता नजर आ रहा है. इसको लेकर शनिवार को छात्रों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. छात्रों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए FIR वापस लेने, नमाज के लिए अलग जगह देने और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की मांग की. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 28, 2026, 06:45 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Lucknow University Students Protest News: लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है. बीते दिनों यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐतिहासिक बारादरी मस्जिद को सील कर दिया था. इसके बाद छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मस्जिद के परिसर में नमाज अदा की और हिंदू छात्रों ने ह्यूमैन चैन बनाकर नमाजियों को सुरक्षा दी. इसकी लोगों ने खूब तारीफ की. हालांकि, यह बात दक्षिणपंथी संगठनों को नागवार गुजरी और उन्होंने अगले दिन यहां अवैध तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश की.

लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी मस्जिद विवाद में नमाज पढ़ने और उन्हें सुरक्षा देने वाले 18 छात्रों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज किया है. हैरान करने वाली बात यह कि पुलिस ने 22 फरवरी को छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन के दौरान दंगा भड़काने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर केस दर्ज किया. 

इसको लेकर आज शनिवार (28 फरवरी) को लखनऊ के प्रेस क्लब में छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई और सरकार को आड़े हाथों लिया. छात्रों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह देश प्रधानमंत्री और संघ के कहने पर नहीं चलेगा. यह देश संविधान से चलेगा." 

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों का कहना है कि 22 फरवरी को उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन किया था, लेकिन उनके खिलाफ FIR, 26 फरवरी को दर्ज की गई. छात्रों के मुताबिक, इससे यह साफ होता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने काम न करके, कुछ और कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि कुलपति और रजिस्ट्रार की भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही है? इस तरह की कार्रवाईयों से हम लोग दबने वाले नहीं हैं. 

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों ने कहा कि वे दबने वाले नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे. छात्रों का कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम भाईयों के लिए नमाज पढ़ने की अलग इंतजाम किया जाना चाहिए. छात्रों ने कहा कि अगर मुस्लिम छात्रों को नमाज के लिए अलग जगह नहीं दी गई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी मांग की कि लाल बारादरी इमारत को लेकर जो स्थिति बताई जा रही है, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए.

छात्रों ने आरोप लगाया कि लाल बारादरी की इमारत को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह कभी भी गिर सकती है. छात्रों ने सवाल उठाया कि इस इमारत के रेनोवेशन के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की राशि आई थी, लेकिन वह पैसा कहां गया, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. इसके साथ ही छात्रों ने यह भी मांग की कि अगर वास्तव में लाल बारादरी की इमारत को बंद या सील करने का आदेश दिया गया है, तो उसका आधिकारिक नोटिस छात्रों को दिखाया जाए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से तत्काल इस्तीफा देने की भी मांग की. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई FIR को वापस लिया जाना चाहिए. छात्रों ने साफ कहा कि अगर उनके ऊपर दर्ज FIR वापस नहीं ली गई तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे और इस मुद्दे को लेकर आगे भी आवाज उठाते रहेंगे.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP Newslucknow university newsBaradari Mosquemuslim news

Trending news

UP News
मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में होली के नाम पर बर्बरता; मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा
Gujarat news
गुजरात में BJP सरकार ने मशहूर दरगाह को ढहाया, हिंदू संगठन के दबाव के बाद हुआ एक्शन!
muslim news
74 साल बाद दोहराया गया इतिहास, चतरा नगर परिषद को मिला मुस्लिम अध्यक्ष
anti conversion Law
Bihar News: बिहार में अल्पसंख्यकों को टाइट न करने पर मायूस हैं सरकार के विधायक!
iran news
ईरान के पलटवार से सहमा इजरायल; मिडिल ईस्ट के कई देशों में धमाके, बंद किए एयरस्पेस
muslim news
''न दूरी है,न खाई है, मोदी हमारे.."अजमेर में मुसलमानों ने PM के समर्थन में लगाए नारे
Israel America Joint Attack On Iran
सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर को बनाया निशाना, US-इजरायल हमले पर ईरान का काउंटर अटैक
muslim news
होली से पहले मस्जिदों पर लिबास, अफसर बोले- जिसे रंगों से परहेज वो घर से न निकले
Israel Attack Iran
Israil Attack on Iran: रमज़ान में ईरान पर इजरायल का बड़ा हमला; धमाकों से दहला तेहरान
muslim news
Delhi Riots: देवेंद्र, गौतम और अनमोल बाइज्जत बरी, वीडियो को कोर्ट ने नहीं माना सबूत