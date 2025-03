Ludhiana: जुमा की नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों पर पथराव, होली खेल रहे लोगों से कैसे हुआ विवाद?

Ludhiana Clash: लुधियाना के टिब्बा रोड पर होली के दौरान विवाद हुआ है. यहां नमाज पढ़ कर जा रहे लोगों और होली खेलने वालों के बीच पथराव हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और हालात को शांत कराया.

यह मामला लुधियाना की बिहारी कॉलोनी का है. जहां दो गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, बिहारी कॉलोनी में बनी मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, और बाहर होली खेली जा रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि होली खेल रहे लोगों ने मस्जिद से बाहर निकल रहे लोगों पर पथराव कर दिया.

पथराव के दौरान कई नमाज़ी घायल हुए हैं. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. इलाके में भारी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है और हालात पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. मुस्लिम समुदाय ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस को एक खत लिखकर सचेत किया था कि जुमा और होली होने की वजह से कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं.

"Muslims and Hindus clashed today while celebrating Holi in Ludhiana city, but no news outlet has covered it yet. Their population in Punjab is increasing significantly, and now the situation has escalated to riots." @BhagwantMann @HMOIndia @PMOIndia @Sanjay_Dixit @AKTKbasics pic.twitter.com/oAeeNj2JPR

इस लेटर के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी में इज़ाफा भी किया था. लेकिन, नमाज के बाद कुछ लोगों ने नमाज़ियों पर पथराव कर दिया. मुस्लिम समुदाय ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. पुलिस ने कहा है कि वह आरोपियों की पहचान कर रही है और इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

लुधियाना के एडीसीपी पीएस विर्क ने कहा, "आज होली का त्यौहार है और एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ प्रवासी (दूसरे राज्यों से) रहते हैं. वे (दूसरे राज्यों से आए लोग) डीजे बजा रहे थे और प्रवासियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी हो गई. उन्होंने एक-दूसरे पर पत्थर भी फेंके. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में है. एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है... हम सीसीटीवी भी चेक करेंगे..."

#WATCH | Ludhiana, Punjab: ADCP Ludhiana PS Virk says, "Today is the festival of Holi and there is a mosque on one side and migrants (from other states) live on the other side. They (people from other states) were playing DJ and there was a verbal spat between migrants (from… pic.twitter.com/ncqEoZVaX3

— ANI (@ANI) March 14, 2025