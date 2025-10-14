Advertisement
तालिबानी नेता के स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर, दारुल-उलूम-देवबंद को दी नसीहत

Bollywood Javed Akhtar on Taliban leader: बॉलीवुड के फेमस लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के स्वागत पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 14, 2025, 08:20 AM IST

तालिबानी नेता के स्वागत पर भड़के जावेद अख्तर, दारुल-उलूम-देवबंद को दी नसीहत

Bollywood Javed Akhtar Taliban leader: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी राजनयिक दौरे पर भारत आए थे. अमिर खान मुत्तकी का स्वागत यहां जोरदार तरीके से हुआ और वह उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसा भी गए. वहां अमिर खान मुत्तकी को मौलवी की डिग्री दिया गया. इस पर बॉलीवुड के फेमस गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी का भारत में स्वागत को देखकर उनका सिर शर्म से झुक गया है. 

दारुल उलूम देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी के स्वागत पर जावेद अख्तर ने लिखा कि देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने इस्लामिक हीरो का इतना सम्मानपूर्वक स्वागत किया. जावेद अख्तर ने तालिबान के लिए कहा कि वे उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमिर खान मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़कियों की शिक्षा से जुड़े सवालों पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 1 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा युवतियां पढ़ाई कर रही हैं. 

गीतकार और लेखक जावेद अख्तर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर अपनी राय खुलकर रखते हैं. इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. उन्होंने एक बार फिर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत आने और उनका जोरदार स्वागत करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने अमिर खान मुत्तकी को आतंकवादी और कट्टरपंथी बताने की कोशिश की. 

जावेद अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि का भारत ने स्वागत और सम्मान किया, इसे देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है. जावेद अख्तर ने कहा कि दुनिया के हर मंच पर सभी आतंकवादियों के खिलाफ बोलने वाला भारत ने खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि का स्वागत किया. वह इस घटना से बहुत ही निराशा व्यक्त की. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Javed Akhtar on Amir Khan Muttaqiminority newsToday News

