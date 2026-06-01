फैजान के साथ नहीं हुई थी मारपीट; मदरसे की पढ़ाई से बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी

Missing Madrasa Student Faizan Raza: उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित दारुल उलूम अमजदिया घोसी मदरसा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र मोहम्मद फैजान रजा बकरीद की छुट्टी मनाने अपने घर आ रहे थे. लेकिन ट्रेन में उनके साथ मारपीट की जा रही है, इस बात की जानकारी देते हुए अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज किया, इसके बाद संबंधित छात्र का फोन बंद आने लगा और वह ट्रेन से गायब हो गया. इस घटना का अब खुलासा हुआ है कि संबंधित छात्र के साथ ऐसी कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी, बल्कि वह पढ़ना नहीं चाह रहा था और मदरसे में उसका दिल नहीं लग रहा था, इसलिए ट्रेन में मारपीट की झूठी सूचना देकर ट्रेन से गायब हो गया.

इस बात का खुलासा छात्र मोहम्मद फैजान रजा के पिता ने एक वीडियो जारी करके की है. फैजान के पिता ने वीडियो में बताया कि फैजान ने पुलिस-प्रशासन द्वारा पूछताछ में यह कबूल किया है कि ट्रेन में उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, बल्कि वह पढ़ना नहीं चाहते हैं. पिता ने बताया कि फैजान ने अपने साथ मारपीट की झूठी खबर इसलिए दी ताकि इससे परिवार वाले डर जाए और उसे दोबारा मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजे.

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फैजान ने बताया कि वह खुद गोरखपुर जंक्शन से कटिहार पहुंचे. फैजान शुरू में पुलिस की पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे रहा था और यह बता रहा था कि उसे ट्रेन में किसी ने नशीला पदार्श खिला दिया, जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है. लेकिन पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो फैजान ने कबूल किया कि उसके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी.

फैजान ने यह बताया कि वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुरान शरीफ फिफ्ज (याद) नहीं कर पा रहा था. इसीलिए उसने अपने साथ मारपीट और गुमशुदगी की झूठी कहानी रची, क्योंकि फैजान अपने परिवार से यह खुलकर नहीं बताना चाह रहा था कि उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी.