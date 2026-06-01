Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3235059
Zee SalaamIndian Muslimफैजान के साथ नहीं हुई थी मारपीट; मदरसे की पढ़ाई से बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी

फैजान के साथ नहीं हुई थी मारपीट; मदरसे की पढ़ाई से बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी

Missing Madrasa Student Faizan Raza: उत्तर प्रदेश के मऊ में मदरसे में पढ़ने वाले बिहार के छात्र मोहम्मद फैजान रजा के कथित अपहरण और मारपीट का मामला झूठा निकला. जांच में पता चला कि फैजान पढ़ाई के दबाव और मदरसे में मन न लगने के कारण खुद ही गायब हो गया था. उसने परिवार को डराने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 01, 2026, 05:16 PM IST

Trending Photos

फैजान के साथ नहीं हुई थी मारपीट; मदरसे की पढ़ाई से बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी

Missing Madrasa Student Faizan Raza: उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित दारुल उलूम अमजदिया घोसी मदरसा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र मोहम्मद फैजान रजा बकरीद की छुट्टी मनाने अपने घर आ रहे थे. लेकिन ट्रेन में उनके साथ मारपीट की जा रही है, इस बात की जानकारी देते हुए अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज किया, इसके बाद संबंधित छात्र का फोन बंद आने लगा और वह ट्रेन  से गायब हो गया. इस घटना का अब खुलासा हुआ है कि संबंधित छात्र के साथ ऐसी कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी, बल्कि वह पढ़ना नहीं चाह रहा था और मदरसे में उसका दिल नहीं लग रहा था, इसलिए ट्रेन में मारपीट की झूठी सूचना देकर ट्रेन से गायब हो गया.

इस बात का खुलासा छात्र मोहम्मद फैजान रजा के पिता ने एक वीडियो जारी करके की है. फैजान के पिता ने वीडियो में बताया कि फैजान ने पुलिस-प्रशासन द्वारा पूछताछ में यह कबूल किया है कि ट्रेन में उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, बल्कि वह पढ़ना नहीं चाहते हैं. पिता ने बताया कि फैजान ने अपने साथ मारपीट की झूठी खबर इसलिए दी ताकि इससे परिवार वाले डर जाए और उसे दोबारा मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं भेजे. 

इसे भी पढ़ें: मुस्लिम समाज ने तेज की गाय को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग, शंकराचार्य को सौंपा ज्ञापन

Add Zee News as a Preferred Source

फैजान ने बताया कि वह खुद गोरखपुर जंक्शन से कटिहार पहुंचे. फैजान शुरू में पुलिस की पूछताछ में सही जानकारी नहीं दे रहा था और यह बता रहा था कि उसे ट्रेन में किसी ने नशीला पदार्श खिला दिया, जिससे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है. लेकिन पुलिस ने जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो फैजान ने कबूल किया कि उसके साथ कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी. 

फैजान ने यह बताया कि वह बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुरान शरीफ फिफ्ज (याद) नहीं कर पा रहा था. इसीलिए उसने अपने साथ मारपीट और गुमशुदगी की झूठी कहानी रची, क्योंकि फैजान अपने परिवार से यह खुलकर नहीं बताना चाह रहा था कि उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsMissing Madrasa Student Faizan RazaFake Missing Madrasa Student Faizan Razaminority newsToday News

Trending news

muslim news
फैजान के साथ नहीं हुई थी मारपीट; मदरसे की पढ़ाई से बचने के लिए गढ़ी झूठी कहानी
siwan news
बिहार के सिवान में 25 साल के मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, इलाके में तनाव
Haj 2026
भारतीय हाजियों की खिदमत में फिर चमका हिंदुस्तान, जेद्दा से दी गई ‘हज मुबारक’
mp news
“क्या तुम आतंकवादी बनने जा रहे हो?” मदरसे में पढ़ने जा रहे बच्चे से MP पुलिस ने पूछा
UP News
दो मुस्लिम लड़कों को फंसाकर नकुल करना चाहता था 10 लाख की उगाही, पुलिस ने किया खुलासा
iran news
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन के इस्तीफे की खबर निकली अफवाह? ईरान सरकार ने बताया सच
Devkinandan Thakur on Cow
'अब मस्जिदों से उठ रही है गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग', देवकीनंदन ठाकुर का बयान
jammu kashmir news
हुस्न के जाल में फंसाकर सेना तक पहुंचना चाहती थी ISI, पुलिस ने बिगाड़ा खेल
US Iran Deal
ट्रंप की एक शर्त पर अटका अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौता, जानें पूरा मामला
netherlands news
Watch: गर्भवती महिला को डच पुलिस ने जमीन पर पटका, हथकड़ियों में रोता रहा पति