कुशीनगर मदरसे में 'Made in Pakistan' पंखे से मचा हड़कंप, जांच में सामने आई असली सच्चाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के थाना विशुनपुरा में मौजूद मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम में 'made in pakistan' वाले सीलिंग फैन के होने से इलाके में हड़कंप मच गया. लोग इस घटना को मदरसा का पाकिस्तान से कनेक्शन होने से जोड़कर देखने लगे और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद SP केशव कुमार ने आधिकारिक रूप से बयान जारी कर कहा कि प्रशासन इस मामले की जांच में लगी हुई है.

दरअसल, मदरसा कादरिया हकीकतूल उलूम में लगा पंखा खराब हो गया था, जिसे बनावाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया था. पंखे की मरम्मत के दौरान इलेक्ट्रिशियन की नजर पंखे पर लिखे 'made in pakistan'पर गई, जिसे देख वह हैरान रह गया. इलेक्ट्रिशियन ने 'made in pakistan'लिखे पंखे की फोटो ले ली, जिसके बाद यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मामले की हकीकत जाने बिना मदरसा का पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिए और मुस्लिम समुदाय को टार्गेट किया.

इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मदरसा प्रबंधक युनूस अंसारी समेत दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. प्रबंधक ने पूछताछ के दौरान बताया कि गांव के समशुद्दीन का लड़का वाजिद, जो सऊदी अरब में राज मिस्त्री का काम करता है, ने मदरसा में पंखा लगवाने के लिए सऊदी से पंखे कार्गो कुरियर के जरिए भेजा था. मदरसा प्रबंधक युनूस अंसारी ने सऊदी से कार्गों कुरियर से आए पंखे की रसीद दिखाई है. इस मामले में विस्तृत जांच जारी है और गंभीर सबूत मिलने पर कार्रवाई हो सकती है.