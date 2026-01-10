Advertisement
5 बच्चों की माँ, विधवा हिना के साथ गैंगरेप कर हत्या, दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई

Madhepura Gang Rape Case: बिहार में एक विधवा मुस्लिम महिला के साथ दो दरिंदों ने गैंग रेप किया और हत्या कर दी. मृतक महिला के पति मोहम्मद अताबुल की मौत एक वर्ष पूर्व हो चुकी है. अब उनके 6 बच्चे अनाथ हो गए हैं. पूरे मामले पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:45 PM IST

Madhepura Gang Rape Case: बिहार के मधेपुरा में एक विधवा मुस्लिम महिला के साथ कुंदन और चंदन नामक दो अपराधियों ने गैंगरेप किया और गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, पुलिस और अधिकारियों की तरफ इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? इस पर कोई सार्वजनिक बयान या ब्योरा नहीं दिया गया है. 

यह घटना मधेपुरा जिले के मुरलिगंज थाना अंतर्गत भैरूपति गांव के वार्ड नंबर 14 का है. यहां बीते 3 जनवरी की रात चंदन और कुंदन नाम दो अपराधियों ने हिना परविन नाम की एक 30 वर्षीय विधवा मुस्लिम महिला को उसके झोपड़ी से बंदूक की नोक पर अगवा किया. हिना परवीन को अगवा करने के बाद अपराधियों ने 500 मीटर आगे ले गए और एक फूस के मकान में गैंग रेप किया. रेप करने के बाद दोनों ने उस महिला की गर्दन रेतकर हत्या कर दी. 

हिना परवीन के 6 छोटे-छोटे बच्चें हैं. हिना के पति मोहम्मद अताबुल की 1 वर्ष पूर्व मौत हो गई, जिसके बाद हिना परवीन मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों का पोषण कर रही थीं. अब ये बच्चे बिना माँ-बाप के हो गए हैं. इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले पर बिहार के राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की है. साथ ही प्रशासन को कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सामने पेश करने की मांग की है.

बता दें कि 3 जनवरी को हिना परवीन को अगवा किया गया था, जिसके बाद उसके घर वालों और बच्चों ने खोजना शुरू किया. 6 जनवरी की सुबह हिना परवीन की झोपड़ी से 500 मीटर दूर एक अन्य झोपड़ी में हिना की लाश मिली. लाश मिलने के बाद सुबह 8 बजे के करीब मुरलिगंज थानाध्यक्ष को सूचना मिली. मौके पर थानाध्यक्ष पहुंचे और दोषियों को तुरंत पकड़कर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. 

अब हिना परवीन के बच्चे अनाथ हो गए हैं, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. सोशल मीडिया पर उन बच्चों की रोते-बिलखते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. हिना परवीन के बच्चे अपनी माँ के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsMadhepura Gang Rapeminority newsToday News

