मधुबनी मॉब लिंचिंग पर बड़ा एक्शन, अल्पसंख्यक आयोग ने DM–SP को दिए सख्त आदेश

Madhubani News: राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मधुबनी में एक मुस्लिम मज़दूर की मॉब लिंचिंग पर कड़ा रुख अपनाया है. आयोग ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और झूठे "बांग्लादेशी" आरोप लगाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:22 PM IST

Madhubani Mob Lynching Case: बिहार के मधुबनी में एक मुस्लिम मजदूर की मॉब लिंचिंग पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पत्र में आयोग ने लिखा, "मधुबनी जिले के राजनगर पुलिस स्टेशन के तहत टीचका गांव में एक मुस्लिम मजदूर की मॉब लिंचिंग करने वाले दोषियों को, जिन पर बांग्लादेशी होने का झूठा आरोप लगाया गया था, तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और बिहार सरकार के सर्कुलर के मुताबिक पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए.

बिहार के मधुबनी में मॉब लिंचिंग
बिहार के मधुबनी में कुछ चरमपंथियों ने एक मजदूर, नूरशेद आलम को बांग्लादेशी कहकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह घायल हो गया. राजनगर पुलिस स्टेशन ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की है, हालांकि हमलावर अभी भी फरार हैं. नूरशेद आलम पर जानलेवा हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खून से लथपथ मजदूर भीड़ के बीच जमीन पर पड़ा दिख रहा है. एक युवक बार-बार नूरशेद के चेहरे पर मुक्के मार रहा है और भीड़ में लोग "बांग्लादेशी, बांग्लादेशी" चिल्ला रहे हैं.

मधुबनी पुलिस ने क्या कहा?
वीडियो वायरल होने के बाद मधुबनी पुलिस ने एक बयान जारी किया. बयान में कहा गया, "राजनगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मारपीट की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने बांग्लादेशी कहकर पीटा. यह घटना 30 दिसंबर, 2025 को चकदाह गांव में हुई थी. जांच में पता चला कि पीड़ित बांग्लादेश का नहीं बल्कि सुपौल जिले का रहने वाला है और फेरीवाला का काम करता है. पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी सदर-02 के नेतृत्व में एक टीम गठित की है."

मधुबनी मॉब लिंचिंग पर बड़ा एक्शन, अल्पसंख्यक आयोग ने DM–SP को दिए सख्त आदेश
