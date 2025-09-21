नमाज के वक्त DJ कम करने की गुजारिश पर भड़के हिंदूवादी; इब्राहिम पर किया जानलेवा हमला

Madhubani News Today: बिहार में मुसलमानों से नफरत और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने धार्मिक जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत की तो वह भड़क गए. यह बात आरोपियों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंनें एक मुस्लिम नौजवान पर हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोट आई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के विशनपुर में एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था. जब यह जुलूस स्थानीय मस्जिद के पास गुजर रहा था. मस्जिद के पास पहुंचते ही जुलूस रूक गया. इस दौरान मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक नौजवान ने नमाज का वक्त होने की दुहाई देते हुए आवाज करने की गुजारिश की. या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाने की सलाह दी.

मुस्लिम नौजवान की बात सुनकर जुलुस में शामिल एक शख्स भड़क गया और इब्राहिम की टोपी छीनकर फेंक दी. इसके बाद कई हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोहम्मद इब्राहिम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में इब्राहिम को सिर में गंभीर रुप से चोट आई है. इसके बाद पीड़ित को आनन फानन में परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका चल रहा है.

मीडिया को इब्राहिम के बड़े भाई मोहम्मद इस्कार ने बताया कि मस्जिद उनके फूफी के घर के पास है और घटना वाले दिन इब्राहिम वहीं गया हुआ था. इस्कार ने कहा, "जुलूस जब मौके पर पहुंचा तो इब्राहिम घर में बैठा था. काफी देर बाद जब जुलूस मस्जिद के पास से गुजर रहा था, उस वक्त नमाज का समय हो गया था. वक्त होने पर इब्राहिम भी मस्जिद की ओर चला गया."

पीड़ित के भाई इस्कार के मुताबिक, "मस्जिद के पास जुलूस पहुंचने के बाद रूक गया. जिस पर इब्राहिम ने उनसे सिर्फ इतना कहा कि या तो आगे बढ़ जाइये या फिर आवाज थोड़ी कम कर लीजिये. नमाज होते ही आप तेज कर लें. यह सुनकर दूसरे समुदाय के लोग नाराज हो गए और उन्होंने भीड़ की शकल में इब्राहिम पर हमला कर दिया. घटना के समय इब्राहिम बिल्कुल अकेला था." घायल इब्राहिम को तुरंत मधुबनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में लाल बाबू के बयान पर पुलिस ने 12 नामजद और कई दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. थानाध्यक्ष शिव शरण साह ने बताया कि एक पक्ष डीजे बजाने का विरोध कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं था. इसी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों को शांत कराया. थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में 12 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने नामजद आरोपियों में से सतीश सिंह, प्रभाष सिंह, अविनाष सिंह और कृष्णा ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है.

