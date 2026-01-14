प्रशासन को चढ़ा बुलडोजर का बुखार, मदरसा, मस्जिद ही नहीं स्कूल को कर दिया ध्वस्त; लोगों में आक्रोश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धाबा गांव में लगभग 200 हिंदू और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं. इसी गांव में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अब्दुल नईम ने एक निजी स्कूल का निर्माण कराया, लेकिन प्रशासन ने उस स्कूल पर बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की प्रशासन को शायद बुलडोजर कार्रवाई करने का नशा हो चुका है. प्रशासन द्वारा मदरसे, मस्जिदों और मजारों को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं. लेकिन अब तो हद ही हो गई है. मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम नाम द्वारा बनवाया गया SK Public School को प्रशासन ने अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया. जबकि जमीन के पूरे दस्तावेज मौजूद हैं.
मध्य प्रदेश के बैतूल के भैंसदेही ब्लॉक के धाबा गांव में अब्दुल नईम ने एक निजी स्कूल बनवाया. धावा गांव में लगभग 200 आदिवासी हिंदू परिवार हैं, जिसमें सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार है. इसके बावजूद अब्दुल नईम ने आदिवासी हिंदू परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी पॉकेट से 20 लाख रुपये खर्च करके स्कूल बनवाया. इस बीच किसी ने इस स्कूल के खिलाफ अवैध मदरसा होने का अफवाह फैला दी.
इस मामले में प्रशासन ने जांच की और बीते शनिवार को अधिकारियों ने कहा कि स्कूल के सभी दस्तावेज ठीक हैं, लेकिन पंचायत से NOC नहीं लिया गया. प्रशासन की आपत्ति पर स्कूल मालिक ने पंचायत से NOC ले ली. इसके बावजूद प्रशासन ने स्कूल पर बुलडोजर चलवा दिया.
वहीं, ग्रामीणों ने स्कूल मालिक अब्दुल नईम का समर्थन किया. मीडिया से बातचीत करते हुए एक ग्रामीण रमेश उर्फ सोनू ने कहा कि गांव वालों के समर्थन से स्कूल बना रहा है, वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. उन्होंने कहा कि यहां कोई अवैध रूप से मदरसा नहीं चल रहा है. उन्होंने कहा कि अब्दुल नईम द्वारा स्कूल निर्माण कराने पर ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है और ग्राम पंचायत से NOC भी ले ली गई है.
इन सब के बावजूद प्रशासन ने कानून का उल्लंघन का बहाने बनाते हुए, उस स्कूल पर बुलडोजर चलावाया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास बिल्डिंग ही नहीं है. यानी छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं. वहीं, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपने पैसे से गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का निर्माण करवाया तो कानून का उल्लंघन बताकर बुलडोजर चला दिया गया. इसी वजह से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश पुलिस को शिक्षा से नफरत और बुलडोजर का नशा हो गया है.