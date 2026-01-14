Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3074647
Zee SalaamIndian Muslimप्रशासन को चढ़ा बुलडोजर का बुखार, मदरसा, मस्जिद ही नहीं स्कूल को कर दिया ध्वस्त; लोगों में आक्रोश

प्रशासन को चढ़ा बुलडोजर का बुखार, मदरसा, मस्जिद ही नहीं स्कूल को कर दिया ध्वस्त; लोगों में आक्रोश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धाबा गांव में लगभग 200 हिंदू और सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं. इसी गांव में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अब्दुल नईम ने एक निजी स्कूल का निर्माण कराया, लेकिन प्रशासन ने उस स्कूल पर बुलडोजर कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:51 PM IST

Trending Photos

प्रशासन को चढ़ा बुलडोजर का बुखार, मदरसा, मस्जिद ही नहीं स्कूल को कर दिया ध्वस्त; लोगों में आक्रोश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की प्रशासन को शायद बुलडोजर कार्रवाई करने का नशा हो चुका है. प्रशासन द्वारा मदरसे, मस्जिदों और मजारों को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं. लेकिन अब तो हद ही हो गई है. मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम नाम द्वारा बनवाया गया SK Public School को प्रशासन ने अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया. जबकि जमीन के पूरे दस्तावेज मौजूद हैं. 

मध्य प्रदेश के बैतूल के भैंसदेही ब्लॉक के धाबा गांव में अब्दुल नईम ने एक निजी स्कूल बनवाया. धावा गांव में लगभग 200 आदिवासी हिंदू परिवार हैं, जिसमें सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार है. इसके बावजूद अब्दुल नईम ने आदिवासी हिंदू परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपनी पॉकेट से 20 लाख रुपये खर्च करके स्कूल बनवाया. इस बीच किसी ने इस स्कूल के खिलाफ अवैध मदरसा होने का अफवाह फैला दी.

इस मामले में प्रशासन ने जांच की और बीते शनिवार को अधिकारियों ने कहा कि स्कूल के सभी दस्तावेज ठीक हैं, लेकिन पंचायत से NOC नहीं लिया गया. प्रशासन की आपत्ति पर स्कूल मालिक ने पंचायत से NOC ले ली. इसके बावजूद प्रशासन ने स्कूल पर बुलडोजर चलवा दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, ग्रामीणों ने स्कूल मालिक अब्दुल नईम का समर्थन किया. मीडिया से बातचीत करते हुए एक ग्रामीण रमेश उर्फ सोनू ने कहा कि गांव वालों के समर्थन से स्कूल बना रहा है, वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. उन्होंने कहा कि यहां कोई अवैध रूप से मदरसा नहीं चल रहा है. उन्होंने कहा कि अब्दुल नईम द्वारा स्कूल निर्माण कराने पर ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है और ग्राम पंचायत से NOC भी ले ली गई है. 

इन सब के बावजूद प्रशासन ने कानून का उल्लंघन का बहाने बनाते हुए, उस स्कूल पर बुलडोजर चलावाया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं, जिनके पास बिल्डिंग ही नहीं है. यानी छात्र खुले आसमान के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं. वहीं, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपने पैसे से गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल का निर्माण करवाया तो कानून का उल्लंघन बताकर बुलडोजर चला दिया गया. इसी वजह से लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मध्य प्रदेश पुलिस को शिक्षा से नफरत और बुलडोजर का नशा हो गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsminority newsBulldozer Action Abdul Naim Schoolmadhya pradesh news

Trending news

muslim news
प्रशासन को चढ़ा बुलडोजर का बुखार, मदरसा, मस्जिद ही नहीं स्कूल को कर दिया ध्वस्त
Boy Honour Killing
बेटी नहीं बेटे की ऑनर किलिंग; प्रेम-विवाह से नाराज़ बाप और भाई ने ले ली ताहिर की जान!
muslim news
मस्जिद में निर्माण पर हिन्दू संगठन ने लगवाई रोक; लेखपाल निरिक्षण के बाद कही ये बात
India Advisory for Indians
अमेरिका करेगा हमला, किसी भी हालत में ईरान से बाहर निकलें भारतीय नगरिक
Physiotherapist Death
Jaunpur News: गरीबी से लड़कर डॉक्टर बने थे समीर हाशमी; चाइनीज मांझे से गर्दन कटकर मौत
madhya pradesh news
Bhopal: रहमत मस्जिद को प्रशासन ने बताया अवैध, हिंदू संगठन की शिकायत पर हुई कार्रवाई
Bihar News
बिहार में मुस्लिम फेरीवाले से मारपीट; मधुबनी में मॉब लिंचिंग,सहरसा में मारी गोली!
Bihar Crime News
बिहार में बेखौफ बदमाश, फेरीवाले मोहम्मद मुजाहिद को अपराधियों ने मारी गोली
Gaza Ceasefire Collapse
गाजा में सीजफायर टूटा, हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण झड़प; कई की मौत
iran news
ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी, परिवार को अंतिम विदाई के लिए सिर्फ 10 मिनट