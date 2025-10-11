Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2957089
Zee SalaamIndian Muslim

मोबाइल स्क्रॉल करता रहा मालिक, हार्ट अटैक से सामने तड़प- तड़प कर मर गया मजदूर रफीक

Agar Malwa News: यह घटना मध्य प्रदेश के आगर- मालवा का है, जहाँ तिरुपति ट्रेडर्स नाम की एक फर्म में एक मजदूर हार्ट से मर गया लेकिन सामने कुर्सी पर बैठा उसका मालिक उसकी मदद करने नहीं आया और मोबाइल पर व्यस्त रहा. इस पूरी घटना का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस बात पर बहस छिड़ गई है कि मालिकान मजदूरों के प्रति इतने संवेदनहीन क्यों हो रहे हैं और मजदूरों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:39 PM IST

Trending Photos

मोबाइल स्क्रॉल करता रहा मालिक, हार्ट अटैक से सामने तड़प- तड़प कर मर गया मजदूर रफीक

मुफ़लिसों की ज़िंदगी का ज़िक्र क्या
मुफ़्लिसी की मौत भी अच्छी नहीं
:- रियाज़ ख़ैराबादी

नई दिल्ली: गरीबी इंसान को न इज्ज़त से जीने देती है, न मरने देती है. उसकी मौत भी तमाशा बन जाती है. जैसे; मध्य प्रदेश के आगर- मालवा के रफीक की मौत वायरल विडियो के जरिये तमाशा बन गई है. 5 मिनट का ये विडियो इस बात का सबूत है कि इंसान कितना बेहिस होता जा रहा है. एक मजदूर दर्द से तड़प कर मर जाता है, और सामने बैठा उसका मलिक पैसे गिनने, हिसाब-किताब करने और मोबाइल पर खुद को मसरूफ दिखाकर उस गरीब की ज़िन्दगी को नज़रंदाज़ कर देता है.

दरअसल, ये घटना मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर इलाके का है. यहाँ तिरुपति ट्रेडर्स नाम की एक फर्म में रफीक (45) नाम का एक मजदूर काम करता था. उसे अचानक सीने में दर्द, बेचैनी और घबराहट महसूस हुई. शायद ये हार्ट अटैक था. रफीक वहीँ कुर्सी पर लुढ़क गया और दर्द से कराहने लगा. वो हाथ जोड़कर, आंखों से, इशारों से सबसे मदद मांगता रहा, लेकिन सामने बैठा उसका मालिक कभी रफीक को देखता, तो कभी मोबाइल में खो जाता है. वो एक बार भी अपनी कुर्सी से नहीं उठा. न तड़पते हुए मजदूर को पानी पिलाया, न एम्बुलेंस बुलाई. आखिरकार, दूसरे मजदूरों ने हरकत में आकर रफीक को उठाया और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने रफीक को मृत घोषित कर दिया. ये पूरी घटना पूरे 6 मिनट के विडियो में कैद हो गई है और अब वायरल हो रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रफीक के घर में तीन बच्चे और उसकी बीवी है, जो शायद उस दिन रोटी का इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन रोटी के बदले उनके सामने पहुंची होगी एक बाप और पति की लाश! अगर रफीक को वक़्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो उसकी जान बच जाती, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन इस बात का इत्मीनान होता कि उसकी जान बचाने की कोशिश की गई. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ. एक मजदूर को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया.

इस मामले में पुलिस ने फर्म के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कहा है कि जांच के बाद दोषी मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. उधर रफीक के परिवार वालों ने एक मजदूर को जानबूझ मारने का इल्ज़ाम लगाकर इन्साफ की मांग की है. 

सोशल मीडिया X (पूर्व ट्विटर) पर कल दिनभर #AgarMalwaNews ट्रेंड कर रहा था. लोग मालिक को "कातिल" बता रहे हैं और इंसानियत पर सवाल उठा रहे हैं. लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए ? यहाँ पर इलाज का फर्स्ट ऐड किट नहीं रखा जाना चाहिए? मजदूरों का हेल्थ बीमा क्यों नहीं होना चाहिए ? 

 मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

agar malwa newsMadhya Pradeshworker Rafiq diedSalaam Newsmuslim news

Trending news

Maulana Arshad Madani
Maulana Arshad Madani ने बताया तालिबान से क्या है दारुल उलूम का रिश्ता?
agar malwa news
मोबाइल स्क्रॉल करता रहा मालिक, हार्ट अटैक से सामने तड़प- तड़प कर मर गया मजदूर रफीक
Rajasthan
Rajasthan: मंगत सिंह ISI के लिए कर रहा था काम, कैंटोनमेंट इलाके से गिरफ्तार
karnataka
Karnataka Govt का ईवेंट,कुरान की तिलावत से BJP नाराज; कमिश्नर ऑफिस के सामने किया हवन
Asaduddin Owaisi
Afghan विदेश मंत्री के भारत दौरे के बीच ओवैसी का पुराना Video Viral; कही थी बड़ी बात
Afghanistan
Delhi: Afghan विदेश मंत्री की PC, नहीं मिली महिला पत्रकारों को एंट्री, जबरदस्त विरोध
Palestine
Gaza को है हिंदुस्तान से उम्मीद, फिलिस्तीनी एंबेसेडर ने लगाई बड़ी गुहार
Afghanistan
Afghanistan के विदेश मंत्री आज जाएंगे देवबंद; जानें क्या रहेगा शेड्यूल
UP News
'तुम मिटाने की कोशिश करो, हम नहीं मिटेंगे', कुशीनगर में पोस्टर से माहौल गरमाया
mp news
बैतूल और बालाघाट में 'I Love Muhammad' पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने काटा बवाल!