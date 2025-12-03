Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3027942
Zee SalaamIndian Muslim

'48 घंटे बचे, लेकिन...' मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक वक्फ बोर्ड दफ्तरों में लगी भीड़; मुतवल्ली परेशान

Waqf Property Registration: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में वक्फ प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं. उम्मीद पोर्टल बार-बार क्रैश हो जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:11 PM IST

Trending Photos

'48 घंटे बचे, लेकिन...' मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक वक्फ बोर्ड दफ्तरों में लगी भीड़; मुतवल्ली परेशान

UMEED Portal Deadline: भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू किए गए UMEED Portal की डेडलाइन खत्म होने में महज 48 घंटे बचे हैं. इसलिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में रजिस्ट्रेशन को लेकर अफरा-तफरी का आलम है. मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस डेडलाइन को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी. आज रामपुर के MP मोहिबुल नदवी ने इसे बढ़ाने की मांग की.

मध्य प्रदेश में कुल 15,012 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 7,985 का ही प्राइमरी लेवल पर रजिस्ट्रेशन हुआ है. वक्फ कमेटी के चेयरमैन अनवर पटेल ने कहा कि वक्फ एक्ट के तहत राज्य लेवल पर छह महीने और देने का प्रोविज़न है और ट्रिब्यूनल के जरिए समय बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा, "मेकर, चेकर और अप्रूवल प्रोसेस तो है, लेकिन टेक्निकल दिक्कतों की वजह से रजिस्ट्रेशन में रुकावट आ रही है. बोर्ड के पास पहले से ही सारी जानकारी है, फिर भी सर्वर की दिक्कतें सबसे बड़ी रुकावट बन रही हैं."

छत्तीसगढ़ में है इतने करोड़ की संपत्ति
वहीं, छत्तीसगढ़ में, 4,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनकी कीमत ₹5,000 करोड़ से ज़्यादा है. इनमें से अब तक पोर्टल पर सिर्फ लगभग 2,300 प्रॉपर्टीज़ ही रजिस्टर हुई हैं. रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य भर की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों से जुड़े मुतवल्ली रायपुर में वक्फ बोर्ड ऑफिस पहुंच रहे हैं. फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑपरेटर तैनात किए गए हैं, जो सुबह से देर रात तक काम कर रहे हैं. इसके बावजूद बार-बार सर्वर खराब होने और स्लो होने से लोगों को दिक्कत हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कहा?
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा कि कई मुतवल्ली ने लंबे समय से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, जिससे आखिरी समय में अचानक इतनी दिक्कतें आ गईं. उन्होंने दावा किया कि 60 परसेंट से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं. जिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तय समय में नहीं हो पाएगा, उन पर बाद में फैसला लिया जाएगा.

भोपाल के बड़े कब्रिस्तान का पूरा हो गया रजिस्ट्रेशन
वहीं, भोपाल के बड़े कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन भी पूरा हो गया है. मुतवल्ली सैयद असद मकसूद ने बताया कि सारी जानकारी वक्फ बोर्ड को दी गई थी और फिर वहां से पोर्टल पर अपलोड कर दी गई. इस बीच, सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अफाक ने कहा कि ज़्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं और पब्लिक टेंशन कम करने के लिए पुराने वामसी पोर्टल के डेटा को सीधे उम्मीद पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

UMEED Portal DeadlineWaqf Property Registration

Trending news

UMEED Portal Deadline
'48 घंटे बचे, लेकिन...' मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक वक्फ बोर्ड दफ्तरों में लगी भीड़
Amethi Viral Video
महिला ने मौलाना को 1 मिनट में 11 हंटर मारा, सोशल मीडिया पर वीडियो से मचा हड़कंप
Sambhal Dispute
संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई टली, जानें अब कब होगी अगली सुनवाई
UP News
मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते में 40 से ज्यादा मंदिर और मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर
Waqf UMEED Portal
2 दिन और 6 घंटे शेष, वक्फ पोर्टल पर मचा हाहाकार; क्यों डरा है मुस्लिम समाज ?
Pakistan News
क्या भारत का पड़ोसी मुल्क हो जाएगा टुकड़ा-टुकड़ा? पाकिस्तान में CDF गहराया संकट
Jihad Controversy
मदनी के बयान पर क्यों छिड़ी बहस; 'जिहाद' आतंकियों का हथियार नहीं सज्जनों का संस्कार
Ajmer News
तुर्की-समरकंद से होकर ख्वाजा के दरबार में अजमेर पहुंचे 100 से ज्यादा विदेशी मेहमान
Delhi News
Delhi Riots 2020: एक घटना, एक आरोप लेकिन गुल्फिशां के केस में बदल गए जमानत के पैमाने
IED Attack in Khyber Pakhtunkhwa
IED ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान, सब-इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसवालों की मौत