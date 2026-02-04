Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3098207
Zee SalaamIndian MuslimMP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

Hindus Boycott Muslims in Balaghat: मध्य प्रदेश के बालाघाट के घोटी गाँव के मुसलमान पिछले एक हफ्ते से हिन्दुओं से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं. गाँव के हिन्दू समाज को इस बात की ताकीद की गई है कि अगर मुसलमानों से कोई संपर्क रखेगा तो उसे 5 हज़ार का जुर्माना भरना होगा. ये सब हिन्दू सम्मलेन के दौरान मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ दिए भड़काऊ बयानों के बाद शुरू हुआ. पढ़ें हुसैन ताबिश की पूरी रिपोर्ट.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 04, 2026, 09:49 PM IST

Trending Photos

MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 650 किमी के फासले पर स्थित एक जिला है बालाघाट, जो मध्य प्रदेश के दो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है. यहाँ का मलांजखंड इलाका पूरी दुनिय में तांबा खदान के लिए मशहूर है. मुगलकाल भारत में ये इलाका गोंड साम्राज्य और मराठा शासन का हिस्सा रहा है.

कहने को तो अब यहाँ भाजपा शासित डॉक्टर मोहन यादव का एक लोकतान्त्रिक शासन है, लेकिन इस जिले के एक गाँव में हिन्दू कट्टरपंथी ताकतों की हुकूमत है. ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने गाँव के 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक- आर्थिक बहिष्कार कर दिया है. इसके साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि गाँव का जो भी हिन्दू इन मुस्लिम परिवारों से हुक्का- पानी का सम्बन्ध रखेगा, उस पर 5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा. इसके बाद गाँव के इन मुस्लिमों को न कोई काम दे रहा है, न इनसे कोई चीज़ खरीद- बिक्री की जा रही है. इस मामले की जानकरी लोकल प्रशासन को है, लेकिन वो इसपर कोई कार्रवाई करने के बजाये वो इसपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं.

इस गाँव के मुस्लिम परिवारों पर ये संकट शुरू हुआ पिछले 27 जनवरी से जब घोटी नंदोरा गाँव में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मलेन में कई साधू- संतों के साथ एक साध्वी भी आई थी. यहाँ प्रोग्राम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए. इस्लाम को लेकर विवादित बयान दिए गए. प्रोग्राम के बाद गाँव के मुसलमानों ने हिन्दू सम्मलेन कराने वाले आयोजन समिति से मिलकर इसपर ऐतराज जताया, बस यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

 मुसलमानों के इस ऐतराज के बाद ही गाँव के हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने एक बैठक बुलाई और वहां 'भारत माता की जय' और 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे लगाये. फिर गाँव के लोगों से शपथ दिलाई गई कि जो आज के बाद किसी मुस्लिम परिवार या आदमी से कोई भी हिन्दू सम्बन्ध नहीं रखेगा. उससे न तो कोई काम लेगा न देगा. उसकी दुकानों से चिकेन- मटन- गुटका- बीडी कुछ नहीं खरीदेगा. उसके मरने या पैदा होने किसी भी तरह के प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा. अगर गाँव के हिन्दुओं को अपनी बहन बेटियों की हिफाज़त करनी है, तो उन्हें मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा. जो इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे 5 हज़ार रुपये से दण्डित किया जाएगा और उसका भी बहिष्कार होगा. इसका 2 मिनट का एक विडियो भी है, जो सलाम टीवी के पास मौजूद है. इस विडियो को वायरल होना भी बताया जा रहा है. 

fallback

खैरूनिशा, गाँव की मुस्लिम महिला 

मुसलमानों और हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा- भला बोला था

गाँव की मुस्लिम महिला खैरूनिशा कहती हैं, " जिस दिन हिन्दू सम्मलेन में मुसलमानों के खिलाफ बोला गया, उस दिन पहली बार मुस्लिम समाज को लेकर  हम चर्चा करने उनके पास गए थे. साथ में कुछ पुरुष और लड़के भी थे. इस गाँव में उन लोगों का धार्मिक आयोजन पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. हम सब मिल-जुलकर प्रोग्राम करते थे. इस बार बाहर से आये लोगों ने मुसलमानों और हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा- भला बोला था. वो लोग मुसलमानों को गालियाँ दे रहे थे, इसलिए प्रोग्राम के बाद हम शिकायत करने गए थे. गांव के सरपंच से भी शिकायत की थी कि आप गाँव के आदमी हैं, आप को तो उन्हें रोकना चाहिए."  

इस ऐलान के बाद से गाँव का माहौल बदला- बदला-सा नज़र आ रहा है. मुस्लिम मोहल्ले में अजीब- सा सन्नाटा है. मुसलमानों को कोई काम नहीं दे रहा है. उसकी दुकान से न तो कोई कुछ खरीद रहा है, न बेच रहा है. उसे देखकर लोग रास्ता बदल रहे हैं. अपना मुंह फेर ले रहे हैं. जो लोग कई पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, वो एक ऐलान के बाद आपस में बेगाने हो गए हैं. 5 हज़ार रुपये के जुर्माने के डर से कोई किसी से छिपकर भी बातचीत या मेल-जोल नहीं रखना चाह रहा है. गाँव के कुछ लोग इसकी शिकायत करने लोकल पुलिस थाने गए थे, वो लोग एक दिन जीप लेकर मोहल्ले में आये थे, और फिर चले गए, लेकिन हालत नहीं बदले हैं. मुसलमानों का बहिष्कार जारी है.      

खैरूनिशा कहती हैं, " इस गाँव में इन लोगों के बीच हमारी कई पीढियां गुज़र गई, कभी ऐसा नहीं हुआ. सब मिल-जुलकर रहते आये हैं.लेकिन उस घटना के बाद, जब हमने शिकायत की तो हमारा बहिष्कार कर दिया गया. हमारे लड़के, घर के आदमी बेरोजगार बैठे हैं. कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है. वो हमारी दुकानों से कोई सामान भी नहीं खरीद रहे हैं. हमें बहुत परेशानी हो रही है." 

जिन मुसलमानों का बहिष्कार किया गया है, वो सभी मजदूर वर्ग के हैं. किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं. कोई चिकेन बेचता है, तो किसी की किराने के दुकान है. एक पंचर लगाता है. एक दो लोग बस ड्राईवर है. उनकी आजीविका का साधन स्थानीय समाज पर निर्भर है. गाँव के हिन्दू सामाज में भी ओबीसी सामाज के लोग रहते हैं. कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं.   

 fallback

वहीँ, दूसरी तरफ हिन्दु सम्मेलन के बाद गाँव के मुस्लिम लोगों का बहिष्कार करने की बात पर गाँव के नेतराम तिड़के कहते हैं, " किसी ने नहीं किया मुसलमानों का बहिष्कार, ये सब फर्जी अफवाह है. मुसलमानों को भी अपनी गलती सुधारनी होगी. अपनी गलती की वजह से वो इस हाल में पहुंचे हैं. उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए. गाँव के एक दूसरे युवक तुलाराम कहते हैं, " प्रोग्राम दिन में 2 से 5 बजे हुआ था, और ये सफल रहा. मुस्लिम परिवार के बहिष्कार का जो मामला है, उसके लिए एक बैठक होनी है, बैठक के बाद इसे सुलझा लिया जाएगा.  

इस मामले में इलाके के पूर्व विधायक किशोर समरिते कहते हैं,"घोटी गाँव और नंदोरा में दो साल पहले गौहत्या और गोमांस से जुड़े मामले सामने आये थे.इसे लेकर इलाका चर्चा में रहा है. लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार गलत है. केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जांच करानी चाहिए. इस वजह से गाँव का माहौल खराब है, पुलिस को फ्लैग मार्च करना चाहिए. मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला अत्यंत चिंताजनक है." उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना लांजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसियां भी इस पर मौन हैं." 

fallback

किशोर समरिते, पूर्व विधायक 

स्थानीय पत्रकार आशीष श्रीवास कहते हैं, " मध्य प्रदेश का ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है. यहाँ आदिवासी समाज की अच्छी -खासी आबादी है. इस वजह से यहाँ ईसाई धर्मान्तरण भी बहुत होता है. इसलिए हाल के दिनों में हिन्दू संगठनों की एक्टिविटी यहाँ काफी बढ़ गई. यहाँ कई हिन्दू सम्मलेन हो चुके हैं. संघ से जुड़े बजरंग दल, स्वदेशी जागरण मंच की सक्रियता भी रहती है. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है. शायद वो किसी दबाव में हैं या फिर मामले को तूल देना नहीं चाह रहे हैं."  

इसे भी पढ़ें: अब मोहल्ले में नहीं रहेगा समुदाय विशेष का लड़का; लोगों ने फाड़ दिए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर!

इसे भी पढ़ें: कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार; मुस्लिम का साथ देना बना जुर्म!

 

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Boycott MuslimsMadhya PradeshBalaghatGhoti villageHindu Boycott Muslimsmuslim newsIndian Muslim

Trending news

ICC Men's T20 World Cup
India vs Pakistan Match पर बड़ा ट्विस्ट; पूर्व PCB चीफ बोले- अब भी जिंदा है उम्मीद!
Boycott Muslims
मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पल में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता ?
Rajasthan news
अमन और इंसानियत के दर पर पहुंचा NDC का वफद, अजमेर शरीफ दरगाह में पेश की चादर
UP News
Kanpur News: आरोप लगते ही आमिर बन गया अपराधी; पुलिस ने सरेआम कराई परेड!
Uttarakhand news
खौफ का साया! कोटद्वार में इंसानियत की कीमत चुका रहा 'मोहम्मद दीपक' का परिवार
Agra News
अब मोहल्ले में नहीं रहेगा मुस्लिम युवक; लोगों ने फाड़ दिए मकान बिकाऊ है के पोस्टर!
Zaheer Khan
राम मंदिर में क्रिकेटर जहीर खान; भक्तों को भक्ति तो नहीं, लेकिन दिख गई Pak टोपी!
muslim news
Rajastahn: मुस्लिम बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
muslim news
रोडरेज बना मौत का कारण; अमरोहा में जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार
Uttarakhand news
Uttrakhand: मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन