MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 650 किमी के फासले पर स्थित एक जिला है बालाघाट, जो मध्य प्रदेश के दो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है. यहाँ का मलांजखंड इलाका पूरी दुनिय में तांबा खदान के लिए मशहूर है. मुगलकाल भारत में ये इलाका गोंड साम्राज्य और मराठा शासन का हिस्सा रहा है.

कहने को तो अब यहाँ भाजपा शासित डॉक्टर मोहन यादव का एक लोकतान्त्रिक शासन है, लेकिन इस जिले के एक गाँव में हिन्दू कट्टरपंथी ताकतों की हुकूमत है. ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि इन लोगों ने गाँव के 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक- आर्थिक बहिष्कार कर दिया है. इसके साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि गाँव का जो भी हिन्दू इन मुस्लिम परिवारों से हुक्का- पानी का सम्बन्ध रखेगा, उस पर 5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा. इसके बाद गाँव के इन मुस्लिमों को न कोई काम दे रहा है, न इनसे कोई चीज़ खरीद- बिक्री की जा रही है. इस मामले की जानकरी लोकल प्रशासन को है, लेकिन वो इसपर कोई कार्रवाई करने के बजाये वो इसपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं.

इस गाँव के मुस्लिम परिवारों पर ये संकट शुरू हुआ पिछले 27 जनवरी से जब घोटी नंदोरा गाँव में एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मलेन में कई साधू- संतों के साथ एक साध्वी भी आई थी. यहाँ प्रोग्राम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए. इस्लाम को लेकर विवादित बयान दिए गए. प्रोग्राम के बाद गाँव के मुसलमानों ने हिन्दू सम्मलेन कराने वाले आयोजन समिति से मिलकर इसपर ऐतराज जताया, बस यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई.

मुसलमानों के इस ऐतराज के बाद ही गाँव के हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने एक बैठक बुलाई और वहां 'भारत माता की जय' और 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे लगाये. फिर गाँव के लोगों से शपथ दिलाई गई कि जो आज के बाद किसी मुस्लिम परिवार या आदमी से कोई भी हिन्दू सम्बन्ध नहीं रखेगा. उससे न तो कोई काम लेगा न देगा. उसकी दुकानों से चिकेन- मटन- गुटका- बीडी कुछ नहीं खरीदेगा. उसके मरने या पैदा होने किसी भी तरह के प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा. अगर गाँव के हिन्दुओं को अपनी बहन बेटियों की हिफाज़त करनी है, तो उन्हें मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा. जो इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे 5 हज़ार रुपये से दण्डित किया जाएगा और उसका भी बहिष्कार होगा. इसका 2 मिनट का एक विडियो भी है, जो सलाम टीवी के पास मौजूद है. इस विडियो को वायरल होना भी बताया जा रहा है.

खैरूनिशा, गाँव की मुस्लिम महिला

मुसलमानों और हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा- भला बोला था

गाँव की मुस्लिम महिला खैरूनिशा कहती हैं, " जिस दिन हिन्दू सम्मलेन में मुसलमानों के खिलाफ बोला गया, उस दिन पहली बार मुस्लिम समाज को लेकर हम चर्चा करने उनके पास गए थे. साथ में कुछ पुरुष और लड़के भी थे. इस गाँव में उन लोगों का धार्मिक आयोजन पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ. हम सब मिल-जुलकर प्रोग्राम करते थे. इस बार बाहर से आये लोगों ने मुसलमानों और हमारे मजहब के बारे में बहुत बुरा- भला बोला था. वो लोग मुसलमानों को गालियाँ दे रहे थे, इसलिए प्रोग्राम के बाद हम शिकायत करने गए थे. गांव के सरपंच से भी शिकायत की थी कि आप गाँव के आदमी हैं, आप को तो उन्हें रोकना चाहिए."

इस ऐलान के बाद से गाँव का माहौल बदला- बदला-सा नज़र आ रहा है. मुस्लिम मोहल्ले में अजीब- सा सन्नाटा है. मुसलमानों को कोई काम नहीं दे रहा है. उसकी दुकान से न तो कोई कुछ खरीद रहा है, न बेच रहा है. उसे देखकर लोग रास्ता बदल रहे हैं. अपना मुंह फेर ले रहे हैं. जो लोग कई पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, वो एक ऐलान के बाद आपस में बेगाने हो गए हैं. 5 हज़ार रुपये के जुर्माने के डर से कोई किसी से छिपकर भी बातचीत या मेल-जोल नहीं रखना चाह रहा है. गाँव के कुछ लोग इसकी शिकायत करने लोकल पुलिस थाने गए थे, वो लोग एक दिन जीप लेकर मोहल्ले में आये थे, और फिर चले गए, लेकिन हालत नहीं बदले हैं. मुसलमानों का बहिष्कार जारी है.

खैरूनिशा कहती हैं, " इस गाँव में इन लोगों के बीच हमारी कई पीढियां गुज़र गई, कभी ऐसा नहीं हुआ. सब मिल-जुलकर रहते आये हैं.लेकिन उस घटना के बाद, जब हमने शिकायत की तो हमारा बहिष्कार कर दिया गया. हमारे लड़के, घर के आदमी बेरोजगार बैठे हैं. कोई उन्हें काम नहीं दे रहा है. वो हमारी दुकानों से कोई सामान भी नहीं खरीद रहे हैं. हमें बहुत परेशानी हो रही है."

जिन मुसलमानों का बहिष्कार किया गया है, वो सभी मजदूर वर्ग के हैं. किसानों के खेत में मजदूरी करते हैं. कोई चिकेन बेचता है, तो किसी की किराने के दुकान है. एक पंचर लगाता है. एक दो लोग बस ड्राईवर है. उनकी आजीविका का साधन स्थानीय समाज पर निर्भर है. गाँव के हिन्दू सामाज में भी ओबीसी सामाज के लोग रहते हैं. कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं.

वहीँ, दूसरी तरफ हिन्दु सम्मेलन के बाद गाँव के मुस्लिम लोगों का बहिष्कार करने की बात पर गाँव के नेतराम तिड़के कहते हैं, " किसी ने नहीं किया मुसलमानों का बहिष्कार, ये सब फर्जी अफवाह है. मुसलमानों को भी अपनी गलती सुधारनी होगी. अपनी गलती की वजह से वो इस हाल में पहुंचे हैं. उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए. गाँव के एक दूसरे युवक तुलाराम कहते हैं, " प्रोग्राम दिन में 2 से 5 बजे हुआ था, और ये सफल रहा. मुस्लिम परिवार के बहिष्कार का जो मामला है, उसके लिए एक बैठक होनी है, बैठक के बाद इसे सुलझा लिया जाएगा.

इस मामले में इलाके के पूर्व विधायक किशोर समरिते कहते हैं,"घोटी गाँव और नंदोरा में दो साल पहले गौहत्या और गोमांस से जुड़े मामले सामने आये थे.इसे लेकर इलाका चर्चा में रहा है. लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार गलत है. केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी जांच करानी चाहिए. इस वजह से गाँव का माहौल खराब है, पुलिस को फ्लैग मार्च करना चाहिए. मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला अत्यंत चिंताजनक है." उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद थाना लांजी, पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तर के अधिकारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुफिया एजेंसियां भी इस पर मौन हैं."

किशोर समरिते, पूर्व विधायक

स्थानीय पत्रकार आशीष श्रीवास कहते हैं, " मध्य प्रदेश का ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है. यहाँ आदिवासी समाज की अच्छी -खासी आबादी है. इस वजह से यहाँ ईसाई धर्मान्तरण भी बहुत होता है. इसलिए हाल के दिनों में हिन्दू संगठनों की एक्टिविटी यहाँ काफी बढ़ गई. यहाँ कई हिन्दू सम्मलेन हो चुके हैं. संघ से जुड़े बजरंग दल, स्वदेशी जागरण मंच की सक्रियता भी रहती है. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है. शायद वो किसी दबाव में हैं या फिर मामले को तूल देना नहीं चाह रहे हैं."

