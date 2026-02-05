Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimMuslim Boycott: हिन्दुओं ने ख़त्म किया मुसलमानों का बहिष्कार, लेकिन दिलों में बन गया दरार कौन भरेगा ?

Muslim Boycott: हिन्दुओं ने ख़त्म किया मुसलमानों का बहिष्कार, लेकिन दिलों में बन गया दरार कौन भरेगा ?

Muslim Boycott Call of in Ghoti: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के घोटी में पिछले एक हफ्ते से जारी गाँव के मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार बहुसंख्यक हिन्दू समाज ने प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ख़त्म कर दिया है, लेकिन गाँव में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:06 PM IST

सामाजिक बहिष्कार के बाद पति के साथ अपने घर के बाहर बैठी खैरुन निशा
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के घोटी में मुसलमानों के बहिष्कार का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों को बैठाकर आपस में सुलह करा दिया गया है. यहाँ 27 जनवरी को आयोजित एक हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर स्थानीय मुस्लिम समाज ने ऐतराज जताया था. इसके बाद गाँव के लोगों ने गाँव में रहने वाले १० मुस्लिम परिवारों का आर्थिक और सामजिक बहिष्कार कर दिया था. इसके साथ ही हिन्दू परिवारों से कहा गया था कि जो कोई भी मुसलमानों से संपर्क रखेगा उसपर 5 हज़ार का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा और उसका भी सामाजिक बहिष्कार होगा. 

इस बहिष्कार की घोषणा के एक हफ्ते बाद जब ये खबर फैली तो प्रशासन हरकत में आया. पहले तो प्रशासन इस घटना से इनकार करता रहा, लेकिन अपनी   किरकिरी कराने के बाद इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करवा दिया. 

गाँव के हिन्दू-मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक बुलाकर सुलह कराते आला अधिकारी 

लांजी के एसडीओपी ओमप्रकाश ने बताया कि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक का आयोजन एसडीएम लांजी कमल सिंह सिंसार, तहसीलदार संजय भास्कर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में किया गया था. इसमें दोनों समुदायों के गणमान्य नागरिक,जनप्रतिनिधि और सामाजिक व्यक्तियों ने शिरकत की थी. बैठक में मौजूद सभी सदस्यों द्वारा आपसी सौहार्द, भाईचारे और सामाजिक समरसता बनाए रखने पर स हमति जताई गई है. दोनों पक्षों से बातचीत कर पैदा हुए हालात को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और भविष्य में किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति से बचने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई है. 

हालांकि, पुलिस ने ये नहीं बताया कि जिन लोगों ने खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाया और उनके बहिष्कार की न सिर्फ अपील की बल्कि एक हफ्ते तक गाँव के मुसलमानों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया? क्या उन्हें कोई चेतावनी दी गई ? अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे से ये अपराध नहीं होगा? भले ही आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार प्रशासन ने ख़त्म करा दिया हो, लेकिन दोनों पक्षों के दिलों में पैदा हुए दरार को कौन भरेगा? क्या वो अब भी वैसे ही एक साथ रहेंगे जैसे सदियों से रहते आ रहे थे?  

इनपुट: आशीष श्रीवास 

इसे भी पढ़ें: MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

 

 

