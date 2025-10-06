Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2949595
Zee SalaamIndian Muslim

Balaghat: स्कूटी से हो रही थी गौ-मांस की तस्करी, पुलिस ने सलमान को दबोचा; खोले सारे राज़

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस ने गौ-मांस के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक मुल्जिम फरार है, जिसकी तलाशी जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:23 AM IST

Trending Photos

Balaghat: स्कूटी से हो रही थी गौ-मांस की तस्करी, पुलिस ने सलमान को दबोचा; खोले सारे राज़

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस ने गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के बालाघाट कोतवाली पुलिस ने गौ-मांस तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. बीते शुक्रवार (3 अक्टूबर) को सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर वारासिवनी निवासी सलमान को कथित तौर पर गौ-मांस के साथ गिरफ्तार किया गया. 

मुल्जिम सलमान सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी से गौ-मांस लेकर खड़ा था. इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सलमान को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी की डिक्की से कथित तौर पर लगभग 20 KG गौ-मांस बरामद किया. पुलिस ने अब तक टोटल 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुल्जिम फरार बताया जा रहा है.

पुलिस पूछताछ में सलमान ने खुलासा किया कि वह महाराष्ट्र के चंगेरा से गौ मांस लेकर आया था. मुल्जिम के कबूलनामे के बाद उसके तीन साथियों मोहसीन खान, समीर हाजमी और जुबेर खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य मुल्जिम हैदर अली चंगेरा निवासी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन सभी लोगों के द्वारा गौ-मांस की सप्लाई का काम किया जाता था. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने चारों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. वहीं, हिंदू संगठनों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि सलमान आदतन गौ-मांस का तस्कर है. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि सलमान के खिलाफ इससे पहले भी मामला दर्ज हो चुका है. हिंदूवादी संगठनों ने  मुल्जिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि गौरक्षा के नाम पर कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मारपीट और मॉब लिंचिंग की गई है. कई लोगों का मानना है कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी भी करते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Madhya Pradesh Action Cow SlaughterMadhya Pradesh Cow Slaughter Prohibitionminority newsToday News

Trending news

Madhya Pradesh Action Cow Slaughter
Balaghat: स्कूटी से हो रही थी गौ-मांस की तस्करी, पुलिस ने सलमान को दबोचा
Hyderabad
Hyderabad: बियर से धोया मुंह और मस्जिद के सामने फेंकी बोतलें, पुलिस ने कर दिया इलाज!
Israel Hamas War
Hamas जल्द चाहता है बंधकों की अदला-बदली; मीडिएटर्स के सामने रखी बड़ी ख्वाहिश
Ajmer Sharif Dargah
अजमेर दरगाह में इरफान सोलंकी ने मांगी दुआ; 'राहुल गांधी बने PM, अखिलेश यादव बने...'
Hyderabad police
गोशामहल विधायक टी राजा सिंह पर FIR, नबी (स.अ.) की शान में MP में की गुस्ताखी!
UP News
संभल की एक और मस्जिद-मदरसे को लगी सरकार की नजर! इंतजामिया ने शुरू किया डिमोलिशन
Britain News
ब्रिटेन में मुसलमानों के खिलाफ बढी नफरत, आतंकियों ने मस्जिद में लगाई आग!
Jharkhand news
लोहरदगा में रंगदारी न देने पर भड़के दबंग; इम्तियाज-हाशिम पर भुजाली से किया हमला
ICC Women World Cup 2025
कोलंबो में टॉस में गड़बड़ी; जीतने के बावजूद टॉस हार गईं हरमनप्रीत, फैंस भी रह गए दंग
jammu kashmir news
पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला गिरफ्तार, जले चार्जर से साजिश का पर्दाफाश!
;