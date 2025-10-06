Balaghat: स्कूटी से हो रही थी गौ-मांस की तस्करी, पुलिस ने सलमान को दबोचा; खोले सारे राज़

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस ने गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. मध्य प्रदेश के बालाघाट कोतवाली पुलिस ने गौ-मांस तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है. बीते शुक्रवार (3 अक्टूबर) को सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर वारासिवनी निवासी सलमान को कथित तौर पर गौ-मांस के साथ गिरफ्तार किया गया.

मुल्जिम सलमान सरेखा रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटी से गौ-मांस लेकर खड़ा था. इसी दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सलमान को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी की डिक्की से कथित तौर पर लगभग 20 KG गौ-मांस बरामद किया. पुलिस ने अब तक टोटल 4 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मुल्जिम फरार बताया जा रहा है.

पुलिस पूछताछ में सलमान ने खुलासा किया कि वह महाराष्ट्र के चंगेरा से गौ मांस लेकर आया था. मुल्जिम के कबूलनामे के बाद उसके तीन साथियों मोहसीन खान, समीर हाजमी और जुबेर खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य मुल्जिम हैदर अली चंगेरा निवासी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन सभी लोगों के द्वारा गौ-मांस की सप्लाई का काम किया जाता था. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने चारों के खिलाफ गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. वहीं, हिंदू संगठनों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि सलमान आदतन गौ-मांस का तस्कर है. हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया है कि सलमान के खिलाफ इससे पहले भी मामला दर्ज हो चुका है. हिंदूवादी संगठनों ने मुल्जिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि गौरक्षा के नाम पर कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मारपीट और मॉब लिंचिंग की गई है. कई लोगों का मानना है कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी भी करते हैं.