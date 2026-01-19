Bhopal News: पार्किंग विवाद में पूर्णिमा के साथ हुई मारपीट; जबरन लपेट लिया गया मदरसा!

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कल्पना नगर में इतवार की रात पार्किंग विवाद में कुछ असामाजिक तत्त्वों ने एक लड़की पूर्णिमा दुबे और उसके भाई के साथ मारपीट कर दी. चूंकि, ये विवाद एक मुस्लिम मोहल्ले और मदरसे के पास हुआ था, इसलिए इस निजी झगड़े को जबरन हिन्दू-मुस्लिम करने की कोशिश की गई. हालांकि, सभी पक्षों ने इसे आपसी विवाद बताकर झगड़े के साम्प्रदायिकरण करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है.

पीड़ित लड़की पूर्णिमा दुबे का कहना है कि उसके घर के पास जब उसका भाई अपनी बाइक पार्क कर रहा था, तभी ऑटो पर बैठे कुछ लोगों ने उसके भाई से पार्किंग के पैसे की मांग की, और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब बच- बचाव के लिए लड़की गई तो उसे भी मारा गया. उसके बाल खींचे गए. लड़की का इल्ज़ाम है कि झगड़े के तुरंत बाद बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं. शुरू में इस विवाद को मदरसे से जोड़ा गया, क्यूंकि जहाँ मारपीट की गई, वो पार्किंग मदरसे की पार्किंग थी लेकिन मदरसा संचालिका ने इस विवाद से खुद को किनारा कर लिया है.

हमें उनसे डर लग राह है: पीड़ित

मारपीट के बाद पीड़ित लड़की ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किये हैं. उसने कहा कि हम यहां पढ़ने आए हैं, पर हमारे साथ मारपीट की गई. इसमें हमारी जान भी जा सकती थी. उन लोगों ने हमारी सोने की चेन छीन ली और आईफोन तोड़ दिया. हमें मदरसे से दिक्कत नहीं लेकिन यहां पर जिन लोगों ने मारपीट की हमें उनसे डर लग रहा है. वहां मौजूद महिलाओं ने हमारे भाई पर झूठा पॉक्सो लगाने की बात की है. हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है.

विवाद करने वाले बाहरी लोग: स्थानीय लोग

विवाद के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ है. इसे हिंदू मुस्लिम न किया जाए. वह लोग ऑटो में थे और पार्किंग को लेकर उन्होंने विवाद किया था. इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है. उनमें कुछ लोग निर्दोष भी है, उन्हें जांच के बाद छोड़ दिया जाना चाहिए.

मारपीट से मदरसे का कोई लेना- देना नहीं: मदरसा संचालिका

मारपीट मामले में मदरसे की संचालिका ने कहा कि इस मामले से मदरसे का कोई लेना देना नहीं है. जिन लोगों ने ये हरकत की है उनका कोई कौम नहीं होता है. हां मदरसे के सामने लड़की और उसके साथियों के साथ मारपीट की खबर आई है, जो ठीक नहीं है. वो बाहरी लोग थे. उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

इसका अंजाम और बुरा होगा: बजरंग दल

इस पूरे मामले में बजरंग दल की एंट्री के बाद इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई. बजरंग दल के जिला मंत्री कमल पिपरिया का कहना है कि लड़की को जिस तरीके से पीटा गया और एक आवाज में इतने लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए नहीं तो इसका अंजाम और बुरा होगा.

सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए: कैलाश सारंग

इस विवाद के बाद मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मदरसों की आड़ में कोई ऐसा काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. मदरसों में इस तरह के लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, यह जांच का विषय है.

सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए.

