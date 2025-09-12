भाजपा नेता को हर मुसलमान में दिख रहा 'जिहादी'; दुकानदारों से कहा, "मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से हटाओ"
भाजपा नेता को हर मुसलमान में दिख रहा 'जिहादी'; दुकानदारों से कहा, "मुस्लिम सेल्समैन को नौकरी से हटाओ"

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में BJP नेता ने लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभियान चालाया और पुरे बाजार में घूम-घूमकर दुकानदारों से अपील की कि अपने दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन को काम पर न रखें. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:16 PM IST

Madhya Pradesh News: भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर राजनीति के शिखर तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है. इसलिए हम आज देख रहे हैं कि भारत में कुछ नफरती नेता खुलेआम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं और बॉयकॉट करने की अपील कर रहे हैं. दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दुकानदारों सेमुसलमानों को काम पर न रखने की अपील की है. 

मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर बोने का काम किया है. उन्होंने लव जिहाद के बहाने पूरे मुस्लिम समुदाय को अपराधी के रूप में पेश करने की कोशिश की और बाजार में घूम-घूमकर दुकानदारों से अपील की कि अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को काम से निकालें और किसी भी मुस्लिम को काम पर न रखें.

दुकानदारों से की मुस्लिम कर्माचारियों को हटाने की अपील
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एकलव्य सिंह गौड़ ने इंदौर शहर के सबसे पुराने और महिला वस्त्रों के सबसे बड़े बाजार शीतलामाता मार्केट और नलिया बाखल क्षेत्र में दुकानदारों से अपील की है कि वह अपनी दुकानों में मुस्लिम सेल्समैन न रखें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मुस्लिम सेल्समैन को पहले से रखे हुए हैं तो तुरंत हटा दें. उन्होंने लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए इस कार्रवाई को जरूरी बताया है. 

राजनीतिक फायदे के लिए जिहाद का डर फैलाते हैं नफरती नेता?
गौरतलब है कि भाजपा के इन नेताओं के द्वारा कई तरह के जिहाद का जिक्र किए जाते हैं. जैसे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिंस जिहाद, UPSC जिहाद, जनसंख्या जिहाद और भी अन्य जिहाद की बातें की जाती हैं.  इन सब का मकसद साफ होता है मुस्लिम समुदाय को अपराधी के रूप में पेश करो, हिंदुओं में डर फैलाओ. फिर ये नेता इस डर और नफरत का फायदा राजनीतिक कामयाबी के लिए करते हैं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

