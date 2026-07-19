/मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी पूरी! मोहन यादव कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है. राज्य विधानसभा का पांच दिन का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यादव ने कहा कि यह ड्राफ्ट बिल समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर तैयार किया गया था और समाज के ज़्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया. सीएम ने आगे कहा कि यह आदिवासी समुदायों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा. उन्होंने बताया कि पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है और UCC के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.