/मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी पूरी! मोहन यादव कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी

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MP UCC News: मध्य प्रदेश में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने आज, 19 जुलाई को इस बिल के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दे दी. यह बिल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा, जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है. UCC बिल को राज्य की राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में मंज़ूरी दी गई.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है. राज्य विधानसभा का पांच दिन का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. यादव ने कहा कि यह ड्राफ्ट बिल समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर तैयार किया गया था और समाज के ज़्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया. सीएम ने आगे कहा कि यह आदिवासी समुदायों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा. उन्होंने बताया कि पुरुषों के लिए शादी की उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल है और UCC के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
मोहन यादव की अध्यक्षता बैठक
राज्य कैबिनेट ने रविवार को भोपाल में मुख्यमंत्री यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दी. मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कई सदस्यों वाली कमेटी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसमें सिफारिश की गई कि अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) को UCC के दायरे से बाहर रखा जाए.
UCC लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
इस हाई-लेवल पैनल को शादी, तलाक, गुज़ारा-भत्ता, विरासत, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे अलग-अलग पर्सनल और पारिवारिक मामलों से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था. इसके आधार पर कमेटी ने मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार एक ड्राफ्ट तैयार किया. एक बयान में पहले कहा गया था कि पैनल ने जेंडर इक्वालिटी (स्त्री-पुरुष समानता) सुनिश्चित करने, अलग-अलग रस्मों-रिवाजों पर कोई असर न पड़ने देने, प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करने और संवैधानिक प्रावधानों व सार्वजनिक नीति का ध्यान रखने की दिशा में काम किया है.