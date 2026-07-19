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मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी पूरी! मोहन यादव कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी

MP UCC Bill News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए ड्राफ्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है. यह बिल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 19, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:46 PM IST
मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी पूरी! मोहन यादव कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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