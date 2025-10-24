MP के छतरपुर में मस्जिद में घुसकर लगाई आग; धार्मिक ग्रन्थ जलने से गाँव में आक्रोश!

Mosque set on Fire in Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीती रात गाँव का माहौल बिगाड़ने की नियत से असामाजिक तत्त्वों ने एक मस्जिद में घुसकर आग लगा दी, जिसमें धार्मिक ग्रंथों के जलने की सूचना है. इस मामले में पुलिस ने हर्ष पटैरिया और मनोज पटैरिया नाम के दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
Trending Photos
Mosque set on Fire in Chhatarpur: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मस्जिद में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, और कई संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है.
छतरपुर के एसपी अगम जैन ने बताया कि जिले के हरपालपुर थाना इलाके के इमलिया गांव में ये घटना हुई है. कुछ शरारती तत्वो ने 23 और 24 अक्टूबर की रात में मस्जिद में घुसकर अंदर आग लगा दी. शुक्रवार की सुबह जब लोग फज्र की नमाज़ अदा करने मस्जिद पहुंचे तो उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी हुई. मस्जिद मे धामिर्क ग्रंथ सहित कई दीगर चीज़ें जली हुई पाई गई. मस्जिद में आग लगने की घटना के बारे मे गांव के लोगों को मालूम हुआ तो वहां भीड़ जमा हो गई. तुरंत इस घटना की जानकारी मकामी हरपालपुर थाना पुलिस को दी गई.
गाँव वालों ने बताया कि घटना स्थल को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की नियत से इस घटना को अंजाम दिया है.
एसपी अगम जैन ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आगजनी की वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी गई है. पुलिस ने इस मामले में लिप्त छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और इस मामले मे मस्टर माईंड हर्ष पटैरिया और मनोज पटैरिया नाम के दो लोगों को उत्तरप्रदेश के महोबा से गिरफ्तार भी किया है.
हर्ष पटैरिया और मनोज पटैरिया आपराधिक किस्म का आदमी है. दो साल पहले भी उसने इसी मस्जिद में आग लगाने की घटना को अंजाम दिया था.
एसपी ने कहा कि इस घटना मे शामिल कुछ लोगों को हिरासत मे लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है. कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा. मुजरिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की जायेगी.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam