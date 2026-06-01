'धर्म के आधार पर पर्सनल लॉ की कोई जरूरत नहीं...' MP में UCC लाने की तैयारी

Madhya Pradesh UCC Bill: हाल ही में असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 पास किया गया. इसके बाद अब मध्य प्रदेश में UCC बिल लाने की तैयारी की जा रही है. इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार (1 जून) को कहा कि उनकी सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले जनता की राय जानने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "धर्म के आधार पर हमारी बहनों की शादियों और पारिवारिक परंपराओं के संबंध में अलग-अलग पर्सनल लॉ का पालन करने की मौजूदा प्रथा अब ज़रूरी नहीं है. हमें राज्य में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की ज़रूरत है. उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC को अपनाने से प्रेरित होकर, मध्य प्रदेश सरकार UCC लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है." मुस्लिम समाज इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना कि इस कानून से धार्मिक आजादी कम होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें कई विद्वान शामिल हैं. इस समिति का काम राज्य के अलग-अलग ज़िलों में सभी धर्मों के लोगों से सुझाव इकट्ठा करना है. CM ने कहा, "इसका मकसद इन सुझावों को इकट्ठा करना और मध्य प्रदेश में UCC को लागू करने की प्रक्रिया को तेज़ करना है. मध्य प्रदेश चाहता है कि इसे लागू किया जाए और हमें गर्व होगा कि हमारी सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाएगी. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए समर्पित है."

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठता है, तो उनका मानना ​​है कि मध्य प्रदेश उन सबसे उपयुक्त राज्यों में से एक है जहाँ इसे लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "जनता के सुझाव इकट्ठा करने के लिए एक वेबसाइट शुरू की गई है, और मैं जनता से अपील करता हूँ कि वे इस मामले पर अपने विचार उस पर साझा करें."

गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने फरवरी 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास किया था. इसके बाद गुजरात ने मार्च 2026 में सात घंटे से ज़्यादा चली लंबी बहस के बाद बहुमत से इस कानून को मंज़ूरी दी थी. हाल ही में, 27 मई को असम ने भी अपना UCC बिल पास कर दिया. इसका मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने के लिए धर्म से परे एक समान नागरिक कानूनी ढांचा तैयार करना है.

इसके अलावा, CM यादव ने सोमवार को राज्य सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की. इस बैठक में उन्होंने विभिन्न योजनाओं और पहलों की प्रगति का जायज़ा लिया और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी किए. इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.