RSS प्रचारक से भिड़ंत के बाद दो समुदायों के बीच पथराव, इलाके में फैला सांप्रदायिक तनाव, भारी पुलिस तैनात

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की मुलताई तहसील में दो समुदायों के बीच पथराव होने के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. दरअसल, मुलताई तहसील के इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का पथ संचालन (परेड) चल रहा था, तभी दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई. इस दौरान RSS के प्रचारक शिशुपाल यादव और दो युवकों के बीच भिड़ंत हो गई. इस छोटी सी झड़प ने सांप्रदायिक तनाव खड़ा कर दिया और दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई.

RSS प्रचारक के साथ मारपीट की घटना के बाद RSS के कार्यकर्ताओं ने मुलताई पुलिस थाने का घेराव करके आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और जमकर बवाल काटा. वहीं, पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बैतूल जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी है. साथ ही RSS कार्यकर्ताओं की मांग पर हिंसा में शामिल पांच कथित आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस घटना के बाद एसपी वीरेंद्र जैन ने मुलताई थाने के दो सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन हाजिर कर दिया. साथ ही कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि विवाद किसी गलतफहमी के चलते बढ़ गया था, जिसे अब सुलझा लिया गया है. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने यह भी कहा कि यह मामला सांप्रदायिक नहीं था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आक्रोशित हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी समेत अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की मांग की. उग्र भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की और थाने के सामने आगजनी करके विरोध व्यक्त किया गया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस बल को पूरे जिले में तैनात किया गया है. प्रशासन ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है. वहीं, इस हिंसा के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में डर का माहौल है.