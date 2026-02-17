Advertisement
Durg: नाम पूछकर एक-एक मुस्लिम दुकानदार को मेले से कर दिया बाहर; देखते रहे पुलिसवाले!

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के देव बलौदा-चरोदा में महाशिवरात्रि के मौके पर एक शिव मंदिर में के आसपास लगे मेले से बजरंग दल के लोगों ने पूरे मेले में घूम-घूमकर दुकानदारों से उनका नाम पूछा और मुस्लिम दुकानदार पाए जाने पर उनकी दुकान बंद करवाकर उन्हें बाहर भगा दिया. ख़ास बात ये है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:52 PM IST

नई दिल्ली:  मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के देव बलौदा-चरोदा में वाके एक पुराने शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर लगे मेले में उस वक़्त तनाज़ा पैदा हो गया जब इंतहापसंद हिन्दूवादी तंजीम से जुड़े लोगों ने मुस्लिम दुकानदारों की पहचान पूछकर उन्हें अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया और उनके साथ गाली-गलौज की.  

हिन्दूवादी तंजीम के लोगों का इल्ज़ाम है कि मेले में बड़ी तादाद में मुस्लिम कारोबारी अपनी पहचान छिपाकर कारोबार कर रहे हैं.  बजरंग दल से जुड़े लोग पूरे मेले में घूम-घूमकर दुकानदारों के नाम पूछकर उनकी पहचान कर रहे थे. दुकानदारों के मुस्लिम होने पर उन्हें फ़ौरन मेला छोड़ देने का हुक्म दे रहे थे.   

दरअसल, एक पानी-पुरी विक्रेता से गाली-गलौज कर उसकी दुकान बंद करा दी गई. उसपर इलज़ाम है कि उसकी दुकान अजीत चाट भंडार के नाम से थी और बोर्ड पर 'जय माता दी' लिखा हुआ था, जबकि ऑनलाइन भुगतान के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने पर मुस्लिम नाम सामने आया था. ग्राहकों से भड़ी हुई दुकान को बंद करा दिया गया. दुकानदार ने अपनी दुकान समेत ली. 

एक मुस्लिम महिला दूकानदार भगवान् के पोस्टर बेच रही थी, जिसे ये कहकर भगा दिया गया कि जब वो भगवान् और हिन्दू धर्म में आस्था नहीं रखती है, तो भगवान् का फोटो क्यों बेच रही है? 

कपड़ा बेच रहे एक दाढ़ी वाले मुस्लिम दुकानदार को गालियां और मारने की धमकी देकर दुकान से भगा दिया गया.  बर्तन बेच रहे एक मुस्लिम दुकानदार को भी दुकान से भगा दिया गया. 

इस दौरान संगठन के लोगों ने अन्य दुकानदारों की भी जांच शुरू की, जिसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया. इस दौरान कुछ व्यापारियों के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की भी की गई. 

इसमें ख़ास बात ये है कि इन गुंडों के साथ- साथ इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर भी साथ- साथ चल रहा था. वो उन्हें सुरक्षा देता हुआ दिखाई दे रहा था. 

हालांकि, इस मामले में मेले से भगाए गए किसी मुस्लिम दुकानदार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गए होंगे कि जब पुलिस वाले खुद उनके साथ घूम रहे हैं, तो शिकायत कौन सुनेगा? लेकिन इस घटना ने  प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यवस्था कानून के मुताबिक चलेगी या गुंडों के मुताबिक? 

 

इससे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम 'कुंदन टी स्टाल' होने पर दीपक शर्मा नाम के शख्स की अगुवाई में जमकर हंगामा किया. जबकि चाय की टपरी पर लगे बोर्ड में 'कुंदन टी स्टाल' के साथ ही शमशेर टी स्टाल भी लिखा हुआ था, जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि दूकानदार ने पुराना बोर्ड कहीं से लाकर लगाया होगा. यहाँ भी ख़ास बात ये है कि  मौके पर पुलिसवाला मौजूद था और वो इन गुंडों के सामने बेबस था. 

इसे भी पढ़ें: चाय की टपरी का नाम बाबा शमशेर भी और कुन्दन टी स्टाल भी; फिर भी घृणा का शिकार हुए खान साहेब

इसे भी पढ़ें: UP News: निजी परिसर में नमाज़ पढ़ने से क्यों रोका; बरेली DM- SP को फटकार, HC ने माँगा जवाब

 

Hussain Tabish

