इजरायल के झंडा लहराने पर रोक नहीं तो फिलिस्तीन के झंडे लहराने पर इरफान की गिरफ्तारी क्यों?

Madhya Pradesh News: इजरायली सेना गज़ा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है. इस संबंध में कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और नरसंहार पर अध्ययन करने वाले विद्वानों ने रिपोर्ट पेश की है. दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग और अमनपसंद जनता इजरायली नरसंहार के खिलाफ आवाज उठा रही है. इस दौरान लोग फिलिस्तिनी नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए फिलिस्तीन के झंडे को अपने जुलूस में लेकर निकलते हैं. इसी कड़ी में ईद-ए मिलादुन्नबी के मौके पर मध्य प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया. अब पुलिस ने उन नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल, ईद-ए मिलादुन्नबी के मौके पर दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं. इस दौरान पैगंबर मोहम्मद (स.) की शिक्षाओं का जिक्र और उनकी तारीफ बयान की जाती है. पैगंबर मोहम्मद (स.) की यह शिक्षा है कि 'तुम में से जो कोई भी जुल्म को होते हुए देखे तो उसे अपने हाथों से रोक, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, अगर ये भी नहीं कर सकता तो अपने दिलों में इस जुल्म को बुरा समझें.

पैगंबर मोहम्मद (स.) की विलादत की याद में नकलने वाले जुलूस में उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हुए, मध्य प्रदेश के कुछ नौजवानों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया. यह घटना मध्य प्रदेश बड़वानी जिले के सिंधवा कस्बे की है. स्थानीय पुलिस ने फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के खतरे को देखते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले पर सिंधवा नगर थाना प्रभारी BS बासिन ने बताया कि इरफान अली नाम के एक नौजवान को शांति व्यवस्था बिगाड़ने के संदेह में गिरफ्तार किया गया. उन्होंने आगे बताया कि इरफान अली को बीते शनिवार शाम एसडीएम आशीष के सामने पेश किया गया, जहां से एसडीएम ने उसे पांच लाख रुपये के मुचलके पर जेल भेजने के आदेश दिए.

अब सवाल यह उठता है कि नरसंहार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाना और फिलिस्तीनी झंडा लहराने से सौहार्द कैसे खराब हो जाएगी? भारत देश की राजधानी में कई बार हमने देखा कि इजरायल के समर्थन में रैलियां निकाली गईं और इजरयाली झंडे लहराए गए. जबकि, इजरायल पर नरसंहार का इल्जाम है.