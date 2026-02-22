दो मुस्लिम युवकों ने गाय को पहनाई टोपी, धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के गुना जिले में दो मुस्लिम युवकों ने बीते गुरुवार (19 फरवरी) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और दोनों के खिलाफ भावनाएँ भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. आरोप है कि लड़कों ने रमजान के दौरान अपने पड़ोसियों की गायों को सिर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक टोपी पहनाई और सोशल मीडिया पर उस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि सेहरी के बाद मस्ती. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

इस घटना के खिलाफ कुछ लोकल गौरक्षकों और राइट-विंग एक्टिविस्ट्स ने एतराज जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस हरकत से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. शिकायत करने वालों ने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और इसे किसी दूसरे धर्म से जुड़े सिंबल के साथ दिखाना गलत है.

दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ शिकायत करने वाले एक गौरक्षक ने बताया कि उन्हें ग्रुप चैट में यह वीडियो मिला, वह कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन पहुंचा और फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई. मीडिया से बात करते हुए उस गौरक्षक ने कहा कि आरोपी युवकों द्वारा इस हरकत का मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था और नाबालिगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर, आरोपी युवक की माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और संबंधित अधिकारियों से बच्चों की कम उम्र और नासमझी का ध्यान रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि बच्चों ने यह काम अनजाने में किया और वे सबके सामने माफी मांगने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उनका एकेडमिक साल बर्बाद होने का डर है. माँ की अपील के बावजूद, शिकायत करने वाले गौरक्षकों दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ FIR दर्ज करने पर अड़े रहे. पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.