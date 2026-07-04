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जज तबस्सुम को मिल रही धमकियों के बीच MP हाई कोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब

HC On Judge Tabassum Khan Receives Threat: मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाली सेशंस जज तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी सुरक्षा यकीनी बनाने और धमकी देने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:10 PM IST
जज तबस्सुम को मिल रही धमकियों के बीच MP हाई कोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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