/जज तबस्सुम को मिल रही धमकियों के बीच MP हाई कोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब

HC On Judge Tabassum Khan Receives Threat: मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग करने वाले 14 दोषियों को सेशंस जज तबस्सुम खान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से हिंदूवादी संगठन से जुड़े और दीगर कट्टरपंथी लोगों ने जज तबस्सुम के मजहब को लेकर निशाना बना रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं. साथ ही कई लोगों ने जज तबस्सुम को मारने की धमकियां दे रहे हैं. खतरे को देखते हुए जज तबस्सुम के घर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया. वहीं, इस मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एंट्री हो चुकी है. हाई कोर्ट ने जज तबस्सुम को जान से मारने की धमकी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DG) और चीफ सेक्रेटरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस को निर्देश दिया है कि एफिडेविट जमा करके बताएं कि सेशंस जज तबस्सुम खान की सुरक्षा के क्या कदम उठाए गए हैं.