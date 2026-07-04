/जज तबस्सुम को मिल रही धमकियों के बीच MP हाई कोर्ट सख्त, प्रशासन से मांगा जवाब

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HC On Judge Tabassum Khan Receives Threat: मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग करने वाले 14 दोषियों को सेशंस जज तबस्सुम खान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से हिंदूवादी संगठन से जुड़े और दीगर कट्टरपंथी लोगों ने जज तबस्सुम के मजहब को लेकर निशाना बना रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं. साथ ही कई लोगों ने जज तबस्सुम को मारने की धमकियां दे रहे हैं. खतरे को देखते हुए जज तबस्सुम के घर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया. वहीं, इस मामले में अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एंट्री हो चुकी है. हाई कोर्ट ने जज तबस्सुम को जान से मारने की धमकी के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DG) और चीफ सेक्रेटरी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस को निर्देश दिया है कि एफिडेविट जमा करके बताएं कि सेशंस जज तबस्सुम खान की सुरक्षा के क्या कदम उठाए गए हैं.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक अग्रवाल और ओ. बिंद्रा कुमार सिंह की एक डिवीजन बेंच ने नर्मदापुरम जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज तबस्सुम खान को मिली धमकियों पर नाराज़गी जताई और राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) से जज तबस्सुम खान की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस को एक एफिडेविट भी फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह जानकारी देने का निर्देश दिया गया है कि जज तबस्सुम को धमकी देने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? वहीं, डिप्टी एडवोकेट जनरल अंताबाही ओथी ने कोर्ट को बताया कि इस घटना के संबंध में पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है.
जज तबस्सुम को मिल रही धमकियों के बीच हाई कोर्ट ने सुरक्षा जारी रखने का दिया आदेश
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जज तबस्सुम खान को पुलिस प्रोटेक्शन जारी रखा जाए. हालांकि राज्य ने कोर्ट को बताया कि प्रोटेक्शन पहले ही दे दी गई है. जस्टिस दुआक अग्रवाल और ओ. बिंद्रा कुमार सिंह की एक डिवीजन बेंच ने तबस्सुम खान को मिली धमकियों पर कमेंट करते हुए कहा, "ऐसी धमकियां सीधे तौर पर ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस और हमारे ज्यूडिशियल अधिकारियों के सुचारू कामकाज में रुकावट डालती हैं."
ट्रक ड्राइवर नज़ीर अहमद की मॉब लिंचिंग मामले में 14 को आजीवन कारावस
गौरतलब है कि साल 2022 में नज़ीर अहमद नाम के एक ट्रक ड्राइवर नजीर अहमद की गोतस्करी के इल्जाम में मध्य प्रदेश में हिंदूवादी भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर दी. इस मामले में पुलिस ने 14 मुल्जिमों को हिरासत में लिया, जिसके बाद सभी पर मुकदमा चला. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज तब्बसुम खान ने सुनवाई के बाद सभी 14 मुल्जिमों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावस की सजा सुनाई. इस फैसले के बाद से जज तबस्सुम को धमकियां दी जा रही हैं.