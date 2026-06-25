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Dhar Muharram News Today: मुहर्रम से पहले मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक सरकारी इमामबाड़े को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है. इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुस्लिम समुदाय के मजहबी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है.
इस मामले में को लेकर लंबे समय विवाद चल रहा था. गुरुवार (15 जून) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ताजिया कमेटी को पांच दिनों तक सरकारी इमामबाड़े को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है. अदालत के इस फैसले के बाद मुहर्रम की तैयारियों में जुटे लोगों के बीच खुशी का माहौल है.
मुस्लिम समुदाय को चाभी सौंपने का आदेश
न्यायालय ने अपने आदेश में संबंधित सब-डिवीजनल ऑफिसर (SDO) को अहम निर्देश दिया है. इस आदेश के तहत अदालत ने कहा कि वह एक दिन के भीतर सरकारी इमामबाड़े की चाबियां याचिकाकर्ता सिद्दीकी को सौंपें, ताकि मुहर्रम से जुड़े मजहबी रस्मों और ताजिया निर्माण की प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जा सके.
सरकारी इमामबाड़े से जुड़ा क्या है विवाद?
यह पूरा मामला धार के किला क्षेत्र स्थित सरकारी इमामबाड़े से जुड़ा है, जहां इस्तेमाल के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है, इस संबंध में हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लंबित हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वे सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और सालों से मुहर्रम के मौके पर रिवायती तरीके से ताजिया तैयार करने और मजहबी रस्मों को आयोजित करने का काम करते रहे हैं.
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने दस्तावेज भी पेश किए. इन दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने खुद को सरकारी ताजिया कमेटी का सदस्य और पदाधिकारी बताया. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मुहर्रम के कार्यक्रमों के लिए इमामबाड़े का इस्तेमाल उनकी पुरानी रिवायत का हिस्सा रहा है.
सरकार ने मुसलमानों को देने का किया विरोध!
दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि सरकारी इमामबाड़े की जमीन को लेकर पहले ही बेदखली से संबंधित आदेश जारी किए जा चुके हैं. सरकार ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के लिए ताजिया निर्माण और दूसरे मजहबी सरगर्मियों के लिए वैकलल्पि जगह मुहैया कराई गई है. राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता अपने अधिकारों को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए हैं.
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि मामले का असली विवाद अभी भी विचाराधीन है और आखिरी फैसला आना बाकी है. ऐसे में सीमित समय के लिए इमामबाड़े के इस्तेमाल की इजाजत देने से राज्य को कोई ऐसा नुकसान नहीं होगी, जिसकी भरपाई न की जा सके.
मुसलमानों के सामने हाई कोर्ट ने रखी खास शर्त
हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुहर्रम से जुड़े कार्यक्रम खत्म होने के बाद 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक इमामबाड़े की चाबियां वापस एसडीओ को सौंपना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. आदेश के मुताबिक, इस अवधि के दौरान इमामबाड़े की संपत्ति में किसी तरह का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा. किसी तरह की तोड़फोड़ या बदलाव की भी इजाजत नहीं होगी.
इतना ही नहीं, अदालत ने पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के भी निर्देश भी हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न पैदा हो. अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह आदेश सिर्फ अंतरिम राहत के रूप में दिया गया है. इमामबाड़े पर अधिकार और मालिकाना हक से जुड़े असली विवाद पर फैसला आना अभी बाकी है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है.