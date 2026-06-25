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धार के सरकारी इमामबाड़े पर मुस्लिम समुदाय को राहत, हाई कोर्ट ने मुहर्रम के लिए सौंपी चाबियां

MP HC Verdict on Government Imambara: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार के सरकारी इमामबाड़ा विवाद को लेकर मुहर्रम से पहले अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने ताजिया कमेटी को अंतरिम राहत देते हुए पांच दिनों तक इमामबाड़े के इस्तेमाल की इजाजत दी है. हालांकि, अदालत ने इमामबाड़ा अस्थायी रूप से हैंडओवर करने से पहले कुछ अहम शर्ते रखी हैं.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 25, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:04 PM IST
धार के सरकारी इमामबाड़े पर मुस्लिम समुदाय को राहत, हाई कोर्ट ने मुहर्रम के लिए सौंपी चाबियां
Image Credit: धार के इमामबाड़े को मुसलमानों को अस्थायी तौर पर कोर्ट ने सौंपाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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