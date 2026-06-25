सरकारी इमामबाड़े से जुड़ा क्या है विवाद?

यह पूरा मामला धार के किला क्षेत्र स्थित सरकारी इमामबाड़े से जुड़ा है, जहां इस्तेमाल के अधिकार को लेकर विवाद चल रहा है, इस संबंध में हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लंबित हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि वे सरकारी ताजिया कमेटी से जुड़े हुए हैं और सालों से मुहर्रम के मौके पर रिवायती तरीके से ताजिया तैयार करने और मजहबी रस्मों को आयोजित करने का काम करते रहे हैं.