Madhya Pradesh: इमामबाड़े पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नाराज शिया समुदाय, SC का किया रुख
Madhya Pradesh: इमामबाड़े पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नाराज शिया समुदाय, SC का किया रुख

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में  जिला अदालत ने शिया समुदाय के एक इमामबाड़े पर सुनवाई करते हुए, उसे राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपने का आदेश दिया है, जिसके बाद समुदाय के लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:30 AM IST

Madhya Pradesh: इमामबाड़े पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले से नाराज शिया समुदाय, SC का किया रुख

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में शिया समुदाय के एक इमामबाड़े को राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंप दिया गया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया. इस फैसले को चुनौती देते हुए शिया समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस इमामबाड़े में शिया समुदाय वर्षों से इबादत और धार्मिक आयोजन करता आ रहा है. 

दरअसल, मध्य प्रदेश के धार जिले हटवारा में मौजूद एक इमामबाड़े को लेकर विवाद चल रहा था. पिछले कुछ वर्षों से हिंदूवादी संगठनों की तरफ से इस इमामबाड़े की वैधता को लेकर सवाल उठाए जाते थे. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने इमामबाड़े को PWD को सौंपने का आदेश दिया है. 

हिंदूवादी संगठन संस्कृति धरोहर रक्षा मंच समिति का दावा है कि हटवारा का इमामबाड़ा असल में सरकार की संपत्ति है. हिंदूवादी संगठन ने तर्क दिया कि इस सरकारी संपत्ति को वर्ष 1973 में कुछ दिनों के लिए ताजिया समिति को मुहर्रम के त्योहार देखते हुए दी गई थी. लेकिन, शिया समुदाय ने उस सरकारी इमारत पर अपने स्वामित्व का दावा किया जाने लगा. इस फैसले चुनौती देते हुए मुस्लिम नेता अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 

गौरतलब है कि सरकारी इमामबाड़ा की यह संपत्ति दशकों से ताजिया समिति के पास थी. शिया समुदाय इसका इस्तेमाल धार्मिक आयोजन और इबादत के लिए करते थे. इस मामले पर धार जिले के पुलिस कप्तान मनोज सिंह ने बताया कि बीते बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट के जरिए इस मामले में सुनवाई करते हुए संपत्ति (इमामबाड़े) को PWD को सौंप दिया है. 

SP मनोज सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के जरिए इमामबाड़े को PWD को सौंपने के आदेश के बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. साथ ही इलाके में ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

