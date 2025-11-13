Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

नाबालिग भाई-बहन पर लगे धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, हिंदू युवती की शिकायत पर जांच शुरू

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज के दो नाबालिग भाई-बहन पर धर्म परिवर्तन के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत दर्ज कराने वाली हिंदू युवती और आरोपी मुस्लिम छात्रा के बीच दोस्ती थी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:08 AM IST

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू युवती ने दो मुस्लिम समाज के नाबालिग भाई-बहन के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव हनाने का आरोप लगाया है. नाबालिग हिंदू युवती और उसके परिजनों की शिकायत पर नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

नाबालिग हिंदू युवती के मुताबिक उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक मुस्लिम मुस्लिम छात्रा ने उस पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया. साथ ही मुस्लिम छात्रा ने अपने भाई के साथ हिंदू युवती की शादी कराने के लिए भी दबाव बनाया. हिंदू युवती ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आरोपी भाई-बहन ने हिंदू युवती को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह डर गई थी.

पुलिस ने हिंदू युवती का बयान दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. हिंदू युवती ने आरोपी भाई-बहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. हालांकि आरोपी भाई-बहन की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. गौरतलब है कि हिंदू युवती और आरोपी मुस्लिम युवती एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक-दूसरे के बीच में दोस्ती भी थी. इससे पहले जबरन धर्म परिवर्तन के कई घटनाएं साने आ चुकी है, लेकिन इस घटना में दो नाबालिग भाई-बहन पर आरोप लगाए गए हैं. वहीं, 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

madhya pradesh newsminority newsToday News

नाबालिग भाई-बहन पर लगे धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, युवती की शिकायत पर हो जांच शुरू
