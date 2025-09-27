धर्म का बटवारा हुआ खत्म, मदरसों में हिंदू-मुस्लिम दोनों बच्चे एक साथ कर रहे पढ़ाई

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुरैना के मदरसों में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के मदरसों में सिर्फ मुस्लिम समाज के बच्चे ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं. शिक्षा विभाग के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुरैना जिले में टोटल 55 मदरसे संचालित हैं. इन मदरसों में 556 हिंदू बच्चों का नाम छात्र के रूप में दर्ज हैं. इन मदरसों में बाकायदा हिंदू बच्चे एनरोल्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 16 अगस्त 2024 को यह स्पष्ट आदेश दिया था कि मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ेंगे.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 283 का हवाला देते हुए यह सख्त हिदायत प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन यहां मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं. जी मीडिया की टीम ने मुरैना जिले के अंबाह विकासखंड के खडियार गांव में मदरसा आयशा इस्लामिया की पड़ताल की. पड़ताल में पाया गया कि इस मदरसे में टोटल 448 बच्चे हैं, जिनमें से 135 हिंदू बच्चों का नाम छात्रों के रूप में दर्ज हैं.

जी मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो 448 बच्चों में से सिर्फ 22 बच्चे ही पढ़ते हुए मिले और हिंदू बच्चे भी यहां पढ़ते हुए दिखाई दिए. जब उनके पिरवार वालों से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि यह स्कूल पास में पड़ता है, इसलिए हमारे बच्चे तो कई वर्षों से यहीं पढ़ रहे हैं. हिंदू बच्चों के मदरसों में पढ़ने के चौंकाने वाले खुलासे के बाद जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि मुरैना में 55 मदरसों में 556 हिंदू बच्चे अध्ययनरत हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ये बच्चे किन वजहों से यहां पढ़ रहे हैं, इसके लिए जांच समिति बनाई गई है. जांच टीम जाकर इस पूरे मामले की जांच प्रतिवेदन पेश करेगी उसके बाद में कोई कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि मदरसों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है. एक वजह यह भी हो सकती है कि निशुल्क शिक्षा का लाभ लेने के लिए हिंदू बच्चों को भी मदरसों में दाखिला करवा दिया गया है. मदरसों में दीन (धर्म) की शिक्षा के साथ-साथ मॉर्डन शिक्षा पर भी जोर दी जा रही है.