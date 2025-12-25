MP के एक और शहर का बदला नाम, मोहन यादव का बैतुल दौरे के दौरान बड़ा ऐलान

MP City Name Changed: मध्यप्रदेश में एक और शहर के नाम परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले के हालिया दौरे के दौरान ताप्ती नदी के पास पवित्र नगरी मुलताई का नाम बदलने का ऐला किया है.

मुलताई का क्या होगा अब नया नाम?

मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि मुलताई विधानसभा का नाम बदलकर 'मूलतापी' किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुलताई विधायक से इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए हैं. यह प्रस्ताव आगे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होगी.

सीएम के इस ऐलान के बाद ताप्ती भक्तों और स्थानीय लोगों में खासा खुशी देखने को मिल रही है. दरअसल, सालों से ताप्ती भक्तों और कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों की ओर से मुलताई का नाम बदलने की मांग की जा रही थी.

क्या था ताप्ती भक्तों का कहना?

ताप्ती भक्तों का कहना है कि प्राचीन काल में इस नगरी का नाम मुलतापी था, जिसे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बदल दिया गया. विश्व प्रसिद्ध आस्था केंद्र के तौर पर पहचाने जाने वाले ताप्ती नदी के उद्गम स्थल मुलताई से करोड़ों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है.

भक्तों ने किया सीएम का शुक्रिया अदा

भक्तों का मानना है कि नाम बदलकर 'मूलतापी' किए जाने से इस इलाके का मज़हबी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अहमियत में और ज्यादा इज़ाफा होगा. नाम बदलने का ऐलान के बाद ताप्ती भक्तों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शुक्रिया अदा किया है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है.

पहले भी बदले जा चुके हैं कई जगहों के नाम

ज्ञात हो कि इससे पहले भी कई बार सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल चुके हैं. उनके कई नाम बदलने पर सवाल भी उठे हैं. लोगों का कहना था कि वह लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. कई तंजीमों ने भी इन फैसलों का विरोध किया है. हालांकि, सीएम का हमेशा से कहना रहा है कि लोगों की मांग के बाद ही वे ऐसा कदम उठाते हैं.

